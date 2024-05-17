Є генератори і сонячні панелі: Шмигаль запевнив, що лікарні і ЦНАПи працюватимуть
Київ • УНН
Незважаючи на перебої в електропостачанні, громадяни України матимуть доступ до медичних, соціальних та державних послуг, оскільки уряд забезпечує енергетичну автономію критично важливих установ за допомогою генераторів та сонячних електростанцій.
В Україні попри наявні відключення світла та складну ситуацію, громадяни матимуть доступ до медичних, соціальних та державних послуг. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Деталі
Шмигаль повідомив, що енергосистема цілісна і працює стабільно. Енергетики контролюють ситуацію. Однак генерації електроенергії не вистачає, аби покрити все споживання.
Тому "Укренерго" вимушене повернутися до графіків відключень, як для промисловості, так і для населення,
За його словами, уряд, енергетики та всі відповідальні відомства працюють в безперервному режимі, щоб максимально покращити ситуацію.
Попри наявні відключення та складну ситуацію, громадяни матимуть доступ до медичних, соціальних та державних послуг. Зараз у медичних закладах України є вже понад 11 тисяч генераторів,
Він зазначив, що зараз у медичних закладах України є вже понад 11 тисяч генераторів. Наявність у лікарнях зі стаціонарними відділеннями щонайменше 1 генератора, за його словами, є умовою для контрактування з Нацслужбою здоров’я.
Крім того, у межах спільного проекту зі Світовим банком держава встановлює в медзакладах сонячні станції з акумуляторами, які накопичують електроенергію. Наразі понад 60 лікарень мають такі станції.
Нещодавно медзаклади у 20 областях України отримали 300 систем зберігання енергії. Загалом протягом 2024 року медзаклади України отримають 2000 таких систем,
Відключення тривають: в "Укренерго" пояснили, коли діятимуть графіки світла у п'ятницю 16.05.24, 19:39 • 21728 переглядiв
Він наголосив, що держава забезпечує також заклади соціального захисту. У центрах надання соціальних послуг наявні понад 600 генераторів. Інтернатні заклади мають 780 генераторів. Центри надання адміністративних послуг - 545 генераторів, а 109 - обладнані сонячними панелями.
Цю роботу необхідно не просто продовжувати, але прискорювати та розширювати. Тому завдання для кожного Міністерства та Міністра: забезпечити енергетичну автономність усіх визначених закладів у вашій галузі та відповідальності. Це стосується як електроенергії, так і опалення,
Доповнення
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв 16 травня, що всі лікарні в Україні зі стаціонарами забезпечені генераторами. Лікарні можуть працювати повноцінно, й проводити ургентні та планові оперативні втручання.