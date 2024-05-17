Є генератори і сонячні панелі: Шмигаль запевнив, що лікарні і ЦНАПи працюватимуть

В Україні попри наявні відключення світла та складну ситуацію, громадяни матимуть доступ до медичних, соціальних та державних послуг. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

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Шмигаль повідомив, що енергосистема цілісна і працює стабільно. Енергетики контролюють ситуацію. Однак генерації електроенергії не вистачає, аби покрити все споживання.

Тому "Укренерго" вимушене повернутися до графіків відключень, як для промисловості, так і для населення,

За його словами, уряд, енергетики та всі відповідальні відомства працюють в безперервному режимі, щоб максимально покращити ситуацію.

Попри наявні відключення та складну ситуацію, громадяни матимуть доступ до медичних, соціальних та державних послуг. Зараз у медичних закладах України є вже понад 11 тисяч генераторів,

Він зазначив, що зараз у медичних закладах України є вже понад 11 тисяч генераторів. Наявність у лікарнях зі стаціонарними відділеннями щонайменше 1 генератора, за його словами, є умовою для контрактування з Нацслужбою здоров’я.

Крім того, у межах спільного проекту зі Світовим банком держава встановлює в медзакладах сонячні станції з акумуляторами, які накопичують електроенергію. Наразі понад 60 лікарень мають такі станції.

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Він наголосив, що держава забезпечує також заклади соціального захисту. У центрах надання соціальних послуг наявні понад 600 генераторів. Інтернатні заклади мають 780 генераторів. Центри надання адміністративних послуг - 545 генераторів, а 109 - обладнані сонячними панелями.

Цю роботу необхідно не просто продовжувати, але прискорювати та розширювати. Тому завдання для кожного Міністерства та Міністра: забезпечити енергетичну автономність усіх визначених закладів у вашій галузі та відповідальності. Це стосується як електроенергії, так і опалення,