Всі лікарні зі стаціонарами забезпечені генераторами, про припинення планових операцій не йдеться - МОЗ

Всі лікарні в Україні зі стаціонарами забезпечені генераторами. Лікарні можуть працювати повноцінно, й проводити ургентні та планові оперативні втручання. Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Лікарні зі стаціонарами є об’єктами критичної інфраструктури й аварійні, планові відключення електроенергії саме цих закладів стосується в саму останню чергу. Водночас коли ми говоримо, про те, що є аварійне відключення, то кожна лікарні зі стаціонаром укомплектована на сьогодні альтернативним джерелом електропостачання яке включається автоматично, і великої потужності, і малої,

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Міністр пояснив чому у лікарнях є генератори малої потужності.

Тому що все більше головні лікарі, генеральні директори стають менеджерами й розраховують правильно та економічно витрати на дизельне пальне, або бензин для того, щоб працювала лікарня, було енергопостачання й невеликі витрати були на генератори. Тому попит був у нас, як на великі, так й на малі генератори. Сьогодні я із впевненістю можу сказати, що всі лікарні зі стаціонарами забезпечені у нас генераторами,

На тлі дефіциту знову можливі відключення світла, уже йде аварійна допомога з ЄС - Міненерго

Також він повідомив, що в МОЗ працюють над тим, щоб було повністю пальне в наявності.

Мінімально те, що ми встановили на комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – це на 5 днів, але ми розуміємо, як постраждала електрогенерація, тому будемо збільшувати цей об’єм та запас пального, щоб лікарні не зупинилися,