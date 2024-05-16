Всі лікарні зі стаціонарами забезпечені генераторами, про припинення планових операцій не йдеться - МОЗ
Київ • УНН
Всі лікарні зі стаціонарними відділеннями в Україні обладнані генераторами, що дозволяє їм повноцінно працювати і проводити як ургентні, так і планові хірургічні операції, попри перебої в електропостачанні.
Всі лікарні в Україні зі стаціонарами забезпечені генераторами. Лікарні можуть працювати повноцінно, й проводити ургентні та планові оперативні втручання. Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Лікарні зі стаціонарами є об’єктами критичної інфраструктури й аварійні, планові відключення електроенергії саме цих закладів стосується в саму останню чергу. Водночас коли ми говоримо, про те, що є аварійне відключення, то кожна лікарні зі стаціонаром укомплектована на сьогодні альтернативним джерелом електропостачання яке включається автоматично, і великої потужності, і малої,
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Міністр пояснив чому у лікарнях є генератори малої потужності.
Тому що все більше головні лікарі, генеральні директори стають менеджерами й розраховують правильно та економічно витрати на дизельне пальне, або бензин для того, щоб працювала лікарня, було енергопостачання й невеликі витрати були на генератори. Тому попит був у нас, як на великі, так й на малі генератори. Сьогодні я із впевненістю можу сказати, що всі лікарні зі стаціонарами забезпечені у нас генераторами,
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Також він повідомив, що в МОЗ працюють над тим, щоб було повністю пальне в наявності.
Мінімально те, що ми встановили на комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – це на 5 днів, але ми розуміємо, як постраждала електрогенерація, тому будемо збільшувати цей об’єм та запас пального, щоб лікарні не зупинилися,
Окрім того, він наголосив, що сьогодні мова про припинення планових оперативних втручань не йде.
"Сьогодні кількість генераторів дозволяє нам забезпечити повноцінне функціонування закладу…Лікарні можуть працювати повноцінно, й проводити як ургентні, так й планові оперативні втручання", - зазначив міністр.