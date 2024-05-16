Все больницы со стационарами обеспечены генераторами, о прекращении плановых операций речь не идет - Минздрав

Все больницы в Украине со стационарами обеспечены генераторами. Больницы могут работать полноценно, и проводить ургентные и плановые оперативные вмешательства. Об этом сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Больницы со стационарами являются объектами критической инфраструктуры и аварийные, плановые отключения электроэнергии именно этих заведений касается в самую последнюю очередь. В то же время когда мы говорим о том, что есть аварийное отключение, то каждая больница со стационаром укомплектована на сегодня альтернативным источником электроснабжения которое включается автоматически, и большой мощности, и малой, - сказал Ляшко.

Детали

Министр объяснил почему в больницах есть генераторы малой мощности.

Потому что все больше главные врачи, генеральные директора становятся менеджерами и рассчитывают правильно и экономически затраты на дизельное топливо, или бензин для того, чтобы работала больница, было энергоснабжение и небольшие затраты были на генераторы. Поэтому спрос был у нас, как на большие, так и на малые генераторы. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что все больницы со стационарами обеспечены у нас генераторами, - рассказал Ляшко.

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Также он сообщил, что в Минздраве работают над тем, чтобы было полностью горючее в наличии.

Минимально то, что мы установили на комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - это на 5 дней, но мы понимаем, как пострадала электрогенерация, поэтому будем увеличивать этот объем и запас топлива, чтобы больницы не остановились, - сказал Ляшко.

Кроме того, он отметил, что сегодня речь о прекращении плановых оперативных вмешательств не идет.

"Сегодня количество генераторов позволяет нам обеспечить полноценное функционирование учреждения ... Больницы могут работать полноценно, и проводить как ургентные, так и плановые оперативные вмешательства", - отметил министр.