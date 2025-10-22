Кибератака на Jaguar Land Rover нанесла Великобритании ущерб на 1,9 миллиарда фунтов – FT

Кибератака, парализовавшая работу Jaguar Land Rover (JLR), стала, вероятно, "самым экономически убыточным киберинцидентом" в истории Великобритании. По оценкам Центра кибермониторинга, потери страны из-за инцидента достигли как минимум 1,9 миллиарда фунтов стерлингов, а это 2,185 млрд евро, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

Согласно анализу СМС – некоммерческой организации, отслеживающей масштаб и последствия кибератак в Соединенном Королевстве, – остановка производства и внутренних систем JLR, которая длилась почти месяц, затронула более 5000 британских компаний.

Этот инцидент, похоже, был, безусловно, самым убыточным киберсобытием, с которым когда-либо сталкивалась Великобритания – заявил Киаран Мартин, бывший руководитель Национального центра кибербезопасности и глава технического комитета CMC.

Компания JLR, принадлежащая индийскому концерну Tata Motors, лишь недавно частично возобновила производство после остановки, вызванной атакой 31 августа. Из-за серьезного влияния на поставщиков правительство Великобритании предоставило гарантию займа на 1,5 млрд фунтов, чтобы облегчить компании доступ к кредитным ресурсам.

Jaguar Land Rover подтвердил кражу данных клиентов после кибератаки

В последние годы Великобритания столкнулась с рядом атак с использованием программ-вымогателей – в частности, на Marks & Spencer, Co-op и Национальную службу здравоохранения Англии. В июне CMC оценил ущерб от атак на двух крупных ритейлеров в 270–440 миллионов фунтов.

Расследование инцидента с JLR проводит Национальное агентство по борьбе с преступностью, однако пока неизвестно, кто стоит за нападением. CMC также не подтверждает, платила ли компания выкуп.

Компании часто концентрируют ресурсы на защите персональных данных клиентов. Но случай с JLR показывает, что наибольшая угроза заключается в уничтожении критически важных сетей, обеспечивающих операционную деятельность бизнеса – подчеркнул Мартин.

Он также предупредил о растущей "геополитической уязвимости", когда враждебные государства могут атаковать британский бизнес по нефинансовым мотивам.

Кибербезопасность стала экономической безопасностью. А экономическая безопасность – это национальная безопасность – подчеркнул эксперт во время выступления в Лондоне.

Vertu Motors прогнозирует падение прибыли на 5,5 млн фунтов стерлингов из-за кибератаки на Jaguar Land Rover