Vertu Motors прогнозирует падение прибыли на 5,5 млн фунтов стерлингов из-за кибератаки на Jaguar Land Rover

Один из крупнейших британских автодилеров Vertu Motors предупредил о возможном сокращении годовой прибыли до 5,5 миллиона фунтов стерлингов после масштабных перебоев в работе Jaguar Land Rover (JLR). Причиной стал кибернападение на производителя автомобилей премиум-класса, парализовавшее производственные мощности компании в Великобритании. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Компания Vertu Motors заявила, что кибератака на Jaguar Land Rover привела к значительным перебоям в работе ее автосалонов, из-за чего ожидается единовременное снижение прибыли до налогообложения на сумму до 5,5 миллионов фунтов. Наибольший ущерб был нанесен в сентябре, который является ключевым для британского авторынка из-за смены регистрационных номеров.

Для отрасли это стало серьезным разочарованием, ведь сентябрь – месяц, когда мы обычно фиксируем самые высокие продажи – отметил главный исполнительный директор Vertu Роберт Форрестер.

После кибератаки, которая повлияла на цепочки поставок JLR, производство на британских заводах компании было временно остановлено. Часть операций планируют возобновить в ближайшие дни, однако Vertu предупреждает, что полное восстановление систем может затянуться.

По оценкам компании, только в сентябре убытки от сбоев составили около 2 млн фунтов. При этом скорректированная прибыль Vertu до налогообложения за шесть месяцев до конца августа составила 20 млн фунтов, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

Несмотря на трудности, Vertu зафиксировала рекордные полугодовые продажи – 2,51 млрд фунтов против 2,47 млрд в 2024 году. Наибольший рост отмечен в сегменте электромобилей, где продажи поднялись на 82,4%.

Согласно государственным требованиям, уже в 2025 году 28% новых авто должны быть электромобилями, а к 2030 году – 80%. Этот переход, по словам Форрестера, создает дополнительное давление на производителей и дилеров, что приводит к "общему снижению объемов продаж новых авто в стране".

