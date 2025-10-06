Самый дешевый электрокар в Европе получает увеличение мощности и аккумулятор LFP

Dacia Spring снова обновился всего через год после комплексного обновления дизайна в 2024 году, через два года после установки новых двигателей и через три года после первого фейслифтинга. Самый дешевый новый электромобиль в Европе получил значительное увеличение мощности, более дешевый и надежный аккумулятор, а также более быструю зарядку, сообщает InsideEVs, пишет УНН.

Детали

Обновленный Spring, стоимость которого начинается примерно с 19 700 долларов США (16 900 евро), теперь оснащен литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP), помещенным в новый усиленный корпус, разработанный для повышения жесткости и улучшения распределения веса. По сравнению с предыдущей версией никелевого аккумулятора, технология LFP обеспечивает более длительный срок службы и меньшую деградацию со временем.

Новый аккумулятор LFP имеет емкость 24,3 киловатт-часа, что немного меньше, чем 25 киловатт-часов у предыдущей модели. Несмотря на это, благодаря паре более эффективных электродвигателей и некоторым аэродинамическим улучшениям Spring с LFP имеет тот же запас хода по циклу WLTP в 225 километров, что и раньше.

Dacia Spring (2026)

Что касается зарядки, этот компактный электромобиль также получил улучшенные возможности: опциональный блок быстрой зарядки постоянным током увеличивает максимальную потребляемую мощность с 30 до 40 киловатт. Это не рекорд, но для такой небольшой батареи и низкой стартовой цены этого должно быть вполне достаточно, отмечает издание.

Dacia утверждает, что благодаря повышенной скорости зарядки аккумулятора от 20 до 80% происходит за 29 минут при подключении к быстрому зарядному устройству постоянного тока. Благодаря новой LFP-батарее зарядка от сети переменного тока занимает меньше времени: стандартное бортовое зарядное устройство мощностью 7 кВт позволяет компактному электромобилю зарядиться с 20 до 100% за три часа 20 минут вместо четырех. При использовании бытовой розетки на 240 вольт зарядка с 20% до 100% занимает 10 часов 11 минут.

Обновленный электромобиль, как отмечается, отказался от более слабых силовых агрегатов в пользу двух новых, способных выдавать 70 и 100 лошадиных сил соответственно. Это огромный прирост, который должен сделать Spring универсальным автомобилем, несмотря на компактные размеры, подчеркивает издание.

Тормозная система также была немного модернизирована: Dacia утверждает, что усилитель стал мощнее, чем раньше, и появился стабилизатор поперечной устойчивости.

Внутри Spring остался тем же: 10,1-дюймовый центральный сенсорный экран работает под управлением Android Automotive OS и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Большой экран входит в стандартную комплектацию топовой версии и является опцией для базовой.

Spring предлагается в трех комплектациях. Независимо от версии Dacia утверждает, что Spring стоит менее 23 300 долларов США (20 000 евро).

