Ексклюзив
12:45 • 5862 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
10:30 • 15319 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 18612 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 22427 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 47736 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 27648 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 35257 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 63500 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75756 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90948 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Найдешевший електрокар у Європі отримує збільшення потужності та акумулятор LFP

Київ • УНН

 • 1184 перегляди

Найдешевший новий електромобіль у Європі, Dacia Spring, отримав оновлення, включаючи літій-залізо-фосфатний акумулятор та покращену зарядку. Оновлений Spring тепер має потужніші двигуни на 70 та 100 к.с. та коштує від 19 700 доларів США.

Найдешевший електрокар у Європі отримує збільшення потужності та акумулятор LFP

Dacia Spring знову оновився лише через рік після комплексного оновлення дизайну у 2024 році, через два роки після встановлення нових двигунів та через три роки після першого фейсліфтінгу. Найдешевший новий електромобіль у Європі отримав значне збільшення потужності, дешевший та надійніший акумулятор, а також швидшу зарядку, повідомляє InsideEVs, пише УНН.

Деталі

Оновлений Spring, вартість якого починається приблизно з 19 700 доларів США (16 900 євро), тепер оснащений літій-залізо-фосфатним акумулятором (LFP), поміщеним у новий посилений корпус, розроблений для підвищення жорсткості та покращення розподілу ваги. У порівнянні з попередньою версією нікелевого акумулятора, технологія LFP забезпечує більш тривалий термін служби та меншу деградацію з часом.

Новий акумулятор LFP має ємність 24,3 кіловат-години, що трохи менше, ніж 25 кіловат-година у попередньої моделі. Попри це, завдяки парі більш ефективних електродвигунів і деяким аеродинамічних поліпшень Spring з LFP має той же запас ходу по циклу WLTP в 225 кілометрів, що й раніше.

Dacia Spring (2026)
Dacia Spring (2026)

Що стосується зарядки, цей компактний електромобіль також отримав покращені можливості: опціональний блок швидкого заряджання постійним струмом збільшує максимальну споживану потужність з 30 до 40 кіловат. Це не рекорд, але для такої невеликої батареї та низької стартової ціни цього має бути цілком достатньо, зауважує видання.

Dacia стверджує, що завдяки підвищеній швидкості заряджання акумулятора від 20 до 80% відбувається за 29 хвилин при підключенні до швидкого зарядного пристрою постійного струму. Завдяки новій LFP-батареї зарядка від мережі змінного струму займає менше часу: стандартний бортовий зарядний пристрій потужністю 7 кВт дозволяє компактному електромобілю зарядитися з 20 до 100% за три години 20 хвилин замість чотирьох. При використанні побутової розетки на 240 вольт заряджання з 20% до 100% займає 10 годин 11 хвилин.

Оновлений електромобіль, як зазначається, відмовився від слабших силових агрегатів на користь двох нових, здатних видавати 70 та 100 кінських сил відповідно. Це величезний приріст, який має зробити Spring універсальним автомобілем, попри компактні розміри, наголошує видання.

Гальмівна система також була трохи модернізована: Dacia стверджує, що підсилювач став потужнішим, ніж раніше, і з'явився стабілізатор поперечної стійкості. 

Усередині Spring залишився тим самим: 10,1-дюймовий центральний сенсорний екран працює під керуванням Android Automotive OS і підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Великий екран входить до стандартної комплектації топової версії та є опцією для базової.

Spring пропонується у трьох комплектаціях. Незалежно від версії Dacia стверджує, що Spring коштує менше 23 300 доларів США (20 000 євро). 

Peugeot 208 та Dacia Sandero стали бестселерами: яким автівкам надають перевагу у Європі25.04.25, 13:10 • 12099 переглядiв

Юлія Шрамко

ТехнологіїАвто
Електроенергія