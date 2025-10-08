Tesla представила более доступные версии Model 3 и Model Y Standard: но достаточно ли низкие цены

$41.320.03
48.170.10
ukenru
07:23 • 2844 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01 • 10177 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01 • 11888 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24 • 12970 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 51809 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 53611 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 39120 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 40778 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 36864 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 69066 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.2м/с
88%
751мм
Популярные новости
СБУ и Нацполиция заблокировали новые "схемы для уклонистов": среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведенийPhoto8 октября, 01:02 • 23060 просмотра
В Крыму оккупанты проверяют, есть ли в телефонах школьников VPN и украинский язык8 октября, 02:06 • 20344 просмотра
Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" на переговорах в Египте - CNN02:56 • 23692 просмотра
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны04:41 • 15107 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto07:12 • 13834 просмотра
публикации
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto07:12 • 13913 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство7 октября, 15:10 • 51812 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 7 октября, 13:53 • 38848 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 69066 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 78653 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Илон Маск
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Государственная граница Украины
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 5008 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 34383 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 37915 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 89722 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 84646 просмотра
Актуальное
Forbes
Тесла Модель Y
Financial Times
Шахед-136
Леопард 2

Tesla представила более доступные версии Model 3 и Model Y Standard: но достаточно ли низкие цены

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

Tesla представила новые, более доступные версии Model 3 Standard за $36 990 и Model Y Standard за $39 990 в США, что на $5 500 и $5 000 соответственно меньше предыдущих цен. Скидки оказались меньше, чем ожидали аналитики, и не компенсируют потерю налоговых льгот в $7 500.

Tesla представила более доступные версии Model 3 и Model Y Standard: но достаточно ли низкие цены

Компания Илона Маска пытается восстановить продажи, пострадавшие от сложного года на фоне высокого уровня конкуренции среди производителей электромобилей. Передает УНН со ссылкой на Electrek и Swissinfo.

Детали

Tesla представила новые версии своих самых популярных флагманских моделей Y и 3 Standard.

Самой дешевой является Model 3 Standard. Ее цена на территории США составит 36 990 долларов, что на 5 500 долларов меньше, чем предыдущая.

Что касается Model Y Standard, цена на территории Соединенных Штатов будет достигать 39 990 долларов. Здесь разница с предыдущей самой дешевой версией, в сторону уменьшения цены, составляет 5 000 долларов.

Есть определенное разочарование:

Скидка, предложенная для стандартных моделей, меньше, чем ожидали аналитики, которые поспорили, что новые цены компенсируют потерю налоговых льгот на электромобили до 7500 долларов, срок действия которых истек 30 сентября, пишет SWI.

Впрочем, также отметим, что акции Tesla выросли более чем на 5% в понедельник на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Какие изменения в оснащении Model Y/3

Tesla отказалась от различных элементов, характерных для предыдущих версий. Например, удалены некоторые функции вроде AM/FM-радио, также уменьшено количество динамиков; упрощены материалы салона и крыши.

Также меньший запас хода и ускорение из-за меньшего аккумулятора.

Model Y претерпевает наибольшие изменения по сравнению с версиями более высокого класса: "потеряны" передние и задние световые панели - их заменили более простыми блоками. Среди прочего автомобиль потерял часть грузового пространства, а стеклянная крыша уже не заменяется.

Обе модели доступны только в монохромных цветах. Если серый в комплектации, то белый и черный за дополнительные средства. Первый за 1 тыс. долларов, второй - за 1,5 тыс. долларов.

Продажи по всему миру

Эти варианты Model Y/3 очевидно должны быть доступны по всему миру, и цены просто будут конвертированы. В Европе это будет около 39 990 евро за Model Y Standard и 36 990 евро за Model 3.

Напомним

УНН сообщал, что Tesla анонсирует презентацию таинственного нового продукта.

В воскресенье, 5 октября, Tesla выпустила короткий тизер в X, который содержит несколько секунд того, что выглядит как колесо или вентилятор.

Две семьи из Сан-Франциско подали иск против Tesla, утверждая, что неисправные дверные ручки Cybertruck заблокировали трех студентов в горящем автомобиле после аварии.

Игорь Тележников

ТехнологииАвто
Электроэнергия
Тесла Модель Y
Тесла, Инк.
Илон Маск
Соединённые Штаты