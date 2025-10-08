Tesla представила более доступные версии Model 3 и Model Y Standard: но достаточно ли низкие цены

Компания Илона Маска пытается восстановить продажи, пострадавшие от сложного года на фоне высокого уровня конкуренции среди производителей электромобилей. Передает УНН со ссылкой на Electrek и Swissinfo.

Детали

Tesla представила новые версии своих самых популярных флагманских моделей Y и 3 Standard.

Самой дешевой является Model 3 Standard. Ее цена на территории США составит 36 990 долларов, что на 5 500 долларов меньше, чем предыдущая.

Что касается Model Y Standard, цена на территории Соединенных Штатов будет достигать 39 990 долларов. Здесь разница с предыдущей самой дешевой версией, в сторону уменьшения цены, составляет 5 000 долларов.

Есть определенное разочарование:

Скидка, предложенная для стандартных моделей, меньше, чем ожидали аналитики, которые поспорили, что новые цены компенсируют потерю налоговых льгот на электромобили до 7500 долларов, срок действия которых истек 30 сентября, пишет SWI.

Впрочем, также отметим, что акции Tesla выросли более чем на 5% в понедельник на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Какие изменения в оснащении Model Y/3

Tesla отказалась от различных элементов, характерных для предыдущих версий. Например, удалены некоторые функции вроде AM/FM-радио, также уменьшено количество динамиков; упрощены материалы салона и крыши.

Также меньший запас хода и ускорение из-за меньшего аккумулятора.

Model Y претерпевает наибольшие изменения по сравнению с версиями более высокого класса: "потеряны" передние и задние световые панели - их заменили более простыми блоками. Среди прочего автомобиль потерял часть грузового пространства, а стеклянная крыша уже не заменяется.

Обе модели доступны только в монохромных цветах. Если серый в комплектации, то белый и черный за дополнительные средства. Первый за 1 тыс. долларов, второй - за 1,5 тыс. долларов.

Продажи по всему миру

Эти варианты Model Y/3 очевидно должны быть доступны по всему миру, и цены просто будут конвертированы. В Европе это будет около 39 990 евро за Model Y Standard и 36 990 евро за Model 3.

Напомним

УНН сообщал, что Tesla анонсирует презентацию таинственного нового продукта.

В воскресенье, 5 октября, Tesla выпустила короткий тизер в X, который содержит несколько секунд того, что выглядит как колесо или вентилятор.

Две семьи из Сан-Франциско подали иск против Tesla, утверждая, что неисправные дверные ручки Cybertruck заблокировали трех студентов в горящем автомобиле после аварии.