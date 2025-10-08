$41.320.03
Tesla представила доступніші версії Model 3 та Model Y Standard: але чи достатньо низькі ціни

Київ • УНН

 • 1210 перегляди

Tesla представила нові, доступніші версії Model 3 Standard за $36 990 та Model Y Standard за $39 990 у США, що на $5 500 та $5 000 відповідно менше за попередні ціни. Знижки виявилися меншими, ніж очікували аналітики, і не компенсують втрату податкових пільг у $7 500.

Tesla представила доступніші версії Model 3 та Model Y Standard: але чи достатньо низькі ціни

Компанія Ілона Маска намагається відновити продажі, які постраждали від складного року на тлі високого рівня конкуренції серед виробників електромобілів. Передає УНН із посиланням на Еlectrek та Swissinfo.

Деталі

Tesla представила нові версії своїх найпопулярнішихфлагманських моделей Y і 3 Standard.

Найдешевшою є Model 3 Standard. Її ціна на території США становитиме 36 990 доларів, що на 5 500 доларів менше, ніж попередня.

Щодо Model Y Standard, ціна на території Сполучених Штатів досягатиме 39 990 доларів. Тут різниця із попередньою найдешевшою версією, у бік зменшення ціни, складає 5 000 доларів.

Є певне розчарування:

Знижка, запропонована для стандартних моделей, менша, ніж очікували аналітики, які посперечалися, що нові ціни компенсують втрату податкових пільг на електромобілі до 7500 доларів, термін дії яких закінчився 30 вересня, пише SWI.

Втім, також зазначимо, що акції Tesla зросли більш ніж на 5% у понеділок на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Які зміни в оснащені Model Y/3

Tesla відмовилася від різних елементів, характериних для попередніх версій. Наприклад видалено деякі функції на кшалт AM/FM-радіо, також зменшено кількість динаміків; спрощено матеріали салону і даху.

Також менший запас ходу та прискорення через менший акумулятор. 

Model Y зазнає найбільших змін порівняно з версіями вищого класу: "втрачено" передні та задні світлові панелі - їх замінили простішими блоками. Серед іншого автомобіль втратив частину вантажного простору, а скляний дах вже не замінюється.

Обидві моделі доступні лише монохромних кольорах. Якщо сірий у комплектації, то білий і чорний за додаткові кошти. Перший за 1 тис. доларів, другий - за 1,5 тис. доларів.

Продажі по всьому світу

Ці варіанти Model Y/3 очевидно мають бути доступні по всьому світу, і ціни просто будуть конвертовані. У Європі це буде близько 39 990 євро за Model Y Standard та 36 990 євро за Model 3.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Tesla анонсує презентацію таємничого нового продукту. 

У неділю, 5 жовтня, Tesla випустила короткий тизер у X, який містить кілька секунд того, що виглядає як колесо або вентилятор.

Дві родини з Сан-Франциско подали позов проти Tesla, стверджуючи, що несправні дверні ручки Cybertruck заблокували трьох студентів у палаючому автомобілі після аварії.

Ігор Тележніков

ТехнологіїАвто
Електроенергія
Tesla Model Y
Tesla Inc
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки