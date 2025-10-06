Tesla анонсує таємничу презентацію нового продукту цього тижня
Київ • УНН
Tesla анонсувала презентацію таємничого нового продукту, заплановану на вівторок, 7 жовтня. Тизер демонструє обертове колесо або вентилятор, що викликає припущення щодо нової Model Y, системи HVAC або навіть наступного покоління Roadster.
Tesla анонсує презентацію таємничого нового продукту, заплановану на вівторок, 7 жовтня, пише УНН з посиланням на Electrek.
Деталі
Тизер неоднозначний, що породжує безліч домислів.
У неділю Tesla випустила короткий тизер у X, який містить кілька секунд того, що виглядає як колесо або вентилятор, що обертається, і закінчується датою "10/7".
Через неоднозначний характер тизера Tesla люди спекулюють щодо того, що автовиробник планує представити у вівторок.
Як зауважує видання, оскільки Tesla - автовиробник, люди швидко подумають, що це колесо. Однак через розташування та відсутність виступів видання ставить під сумнів, що це колесо.
Якщо це пов'язано з колесом, то було б логічніше, якби це був кришка колеса, вказує видання.
"Кришка на диску може вказувати на те, що Tesla представить нову, спрощену Model Y. З точки зору термінів, це найбільш логічно, оскільки ми очікуємо, що Tesla випустить дешевшу Model Y на початку четвертого кварталу", - ідеться у публікації.
"Наступне покоління Roadster? Можливо, Tesla встановила вентилятори для збільшення притискної сили? Вибір часу для цього може бути логічним, оскільки Маск обіцяв провести демонстрацію до кінця року. Втім, ми вже чули про це кілька разів", - веде далі видання.
При цьому вказується, що кілька ЗМІ повідомляють, що Ferrari цього тижня представить свій перший електромобіль, "тому Tesla, можливо, хоче вкрасти частину її блиску".
Ferrari Amalfi: нове купе з V8 двигуном та покращеним керуванням02.07.25, 16:48 • 1040 переглядiв