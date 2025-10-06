$41.280.00
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00 • 8342 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 21220 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 51546 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 69963 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 86627 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 155648 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 123028 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 109934 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 145996 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзивы
Tesla анонсирует таинственную презентацию нового продукта на этой неделе

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Tesla анонсировала презентацию таинственного нового продукта, запланированную на вторник, 7 октября. Тизер демонстрирует вращающееся колесо или вентилятор, что вызывает предположения о новой Model Y, системе HVAC или даже следующем поколении Roadster.

Tesla анонсирует таинственную презентацию нового продукта на этой неделе

Tesla анонсирует презентацию таинственного нового продукта, запланированную на вторник, 7 октября, пишет УНН со ссылкой на Electrek.

Детали

Тизер неоднозначен, что порождает множество домыслов.

В воскресенье Tesla выпустила короткий тизер в X, который содержит несколько секунд того, что выглядит как вращающееся колесо или вентилятор, и заканчивается датой "10/7".

Из-за неоднозначного характера тизера Tesla люди спекулируют относительно того, что автопроизводитель планирует представить во вторник.

Как отмечает издание, поскольку Tesla - автопроизводитель, люди быстро подумают, что это колесо. Однако из-за расположения и отсутствия выступов издание ставит под сомнение, что это колесо.

Если это связано с колесом, то было бы логичнее, если бы это был колпак колеса, указывает издание.

"Колпак на диске может указывать на то, что Tesla представит новую, упрощенную Model Y. С точки зрения сроков, это наиболее логично, поскольку мы ожидаем, что Tesla выпустит более дешевую Model Y в начале четвертого квартала", - говорится в публикации.

"Следующее поколение Roadster? Возможно, Tesla установила вентиляторы для увеличения прижимной силы? Выбор времени для этого может быть логичным, поскольку Маск обещал провести демонстрацию до конца года. Впрочем, мы уже слышали об этом несколько раз", - продолжает издание.

При этом указывается, что несколько СМИ сообщают, что Ferrari на этой неделе представит свой первый электромобиль, "поэтому Tesla, возможно, хочет украсть часть ее блеска".

Юлия Шрамко

