Tesla анонсирует таинственную презентацию нового продукта на этой неделе
Киев • УНН
Tesla анонсировала презентацию таинственного нового продукта, запланированную на вторник, 7 октября. Тизер демонстрирует вращающееся колесо или вентилятор, что вызывает предположения о новой Model Y, системе HVAC или даже следующем поколении Roadster.
Tesla анонсирует презентацию таинственного нового продукта, запланированную на вторник, 7 октября, пишет УНН со ссылкой на Electrek.
Детали
Тизер неоднозначен, что порождает множество домыслов.
В воскресенье Tesla выпустила короткий тизер в X, который содержит несколько секунд того, что выглядит как вращающееся колесо или вентилятор, и заканчивается датой "10/7".
Из-за неоднозначного характера тизера Tesla люди спекулируют относительно того, что автопроизводитель планирует представить во вторник.
Как отмечает издание, поскольку Tesla - автопроизводитель, люди быстро подумают, что это колесо. Однако из-за расположения и отсутствия выступов издание ставит под сомнение, что это колесо.
Если это связано с колесом, то было бы логичнее, если бы это был колпак колеса, указывает издание.
"Колпак на диске может указывать на то, что Tesla представит новую, упрощенную Model Y. С точки зрения сроков, это наиболее логично, поскольку мы ожидаем, что Tesla выпустит более дешевую Model Y в начале четвертого квартала", - говорится в публикации.
"Следующее поколение Roadster? Возможно, Tesla установила вентиляторы для увеличения прижимной силы? Выбор времени для этого может быть логичным, поскольку Маск обещал провести демонстрацию до конца года. Впрочем, мы уже слышали об этом несколько раз", - продолжает издание.
При этом указывается, что несколько СМИ сообщают, что Ferrari на этой неделе представит свой первый электромобиль, "поэтому Tesla, возможно, хочет украсть часть ее блеска".
