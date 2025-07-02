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Ferrari Amalfi: новое купе с двигателем V8 и улучшенным управлением

Киев • УНН

 • 231 просмотра

Ferrari представила новую модель Amalfi, четырехместное купе с передним расположением двигателя, которое заменит Roma. Автомобиль оснащен 3,9-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 631 л.с. и имеет улучшенные характеристики разгона.

Ferrari Amalfi: новое купе с двигателем V8 и улучшенным управлением

Ferrari на этой неделе представила последнее дополнение к своей линейке. Amalfi - это четырехместное купе с передним расположением двигателя. Автомобиль выйдет на рынок в следующем году.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Motor1.

Детали

Ferrari представила Amalfi - замену и преемника известной модели Roma, которая долгое время была воплощением la dolce vita ("сладкой жизни"), примером которой была итальянская столица 1950-х и 60-х годов.

Что известно о новой модели Ferrari

Amalfi - новое купе 2+ с 3,9-литровым твин-турбо двигателем V8, установленным посередине передней части кузова (пришел на смену модели Roma).

V-8 с двойным турбонаддувом теперь выдает 631 л.с.

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В перечне существенных преимуществ: улучшенное дыхание, более быстрое вращение турбокомпрессоров, новые распределительные валы, блок управления двигателем от Ferrari 296 и переработанный коленчатый вал, как говорят, приводят к более быстрому разгону двигателя.

Главное нововведение заключается в независимом управлении двумя турбокомпрессорами, которые теперь способны развивать обороты до 171 000 об/мин. Это значительно улучшает реакцию дроссельной заслонки и ее точное управление.

Что касается разгона: как указано в обзоре, за 3,3 секунды достигается от 0 до 100 км/ч (62 мили/ч). Максимальная скорость - 320 км/ч. При собственной массе 1470 кг, это означает, что на каждую лошадиную силу приходится всего 2,29 кг.

Что касается пропорций, Amalfi выглядит похоже на купе Roma, особенно в фокусе "преувеличенных" задних бедер и литого капота.

Amalfi унаследовал дизайн "акульего носа", как у SF90 и 12Cilindri, но с черной планкой, соединяющей две тонкие фары. Также есть отдельные модули задних фонарей, соединенные черной декоративной деталью между двумя внутренними фарами.

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Наибольшее улучшение произошло внутри. Дизайнеры Ferrari позаботились о физических кнопках на руле.

Сенсорная кнопка запуска была удалена в пользу настоящей, установленной с левой стороны и изготовленной из титана

Все тактильные кнопки на руле заменены на настоящие физические кнопки. Но тактильное управление зеркалами осталось.

Amalfi также использует программное обеспечение Ferrari Side Slip Control 6.1, которое действует как центральная система управления всеми входными данными автомобиля, от угла поворота руля и движения подвески до рыскания.

Также на борту есть множество систем ADAS для обеспечения безопасности пассажиров, включая такие функции, как адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выезде из полосы движения, помощь удержания полосы движения и т.д.

Дата начала поставок пока не объявлена. Сейчас известно, что первые поставки нового Ferrari Amalfi состоятся в первом квартале 2026 года, а цены будут начинаться от 240 000 евро.

Напомним

Новая Model Y Long Range Rear-Wheel Drive стоит от 44 990 долларов. Она имеет один двигатель, разгон до 96,5 км/ч за 5,4 секунды и запас хода 574,5 км.

Автомобильный концерн BMW официально представил новую версию модели M2 CS 2026 года, которая получила более мощный двигатель и лишилась механической коробки передач.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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