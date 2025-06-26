Новый суперкар AMG получил фары в стиле Ferrari и 800 лошадиных сил

Mercedes-AMG готовит к выходу новый суперкар с революционным дизайном, напоминающим итальянские спортивные автомобили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Carscoops.

Детали

Автомобиль получил круглые LED-фары, похожие на те, что устанавливают на Ferrari, а также инновационные пиксельные светодиодные технологии. Задняя часть оснащена современными световыми панелями с динамическими эффектами.

Этот дизайн открывает новую эру для AMG, сочетая наши традиции с будущими технологиями – заявили в пресс-службе Mercedes-AMG.



Источники сообщают, что новинка получит гибридную силовую установку мощностью более 800 л.с. Ожидается, что автомобиль дебютирует в конце 2025 года.

Справка

Mercedes-AMG – подразделение Mercedes-Benz, специализирующееся на высокопроизводительных автомобилях. В последнее время компания активно развивает электрические и гибридные технологии.

Напомним

В 2024 году AMG представила модель ONE с технологиями Formula 1. Новый суперкар должен стать преемником легендарного SLS AMG.

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