Новый суперкар AMG получил фары в стиле Ferrari и 800 лошадиных сил
Киев • УНН
Mercedes-AMG готовит к выпуску новый суперкар с круглыми LED-фарами и инновационными пиксельными технологиями, напоминающими автомобили Ferrari. Ожидается, что новинка будет иметь гибридную силовую установку мощностью более 800 л.с. и дебютирует в конце 2025 года.
Mercedes-AMG готовит к выходу новый суперкар с революционным дизайном, напоминающим итальянские спортивные автомобили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Carscoops.
Детали
Автомобиль получил круглые LED-фары, похожие на те, что устанавливают на Ferrari, а также инновационные пиксельные светодиодные технологии. Задняя часть оснащена современными световыми панелями с динамическими эффектами.
Этот дизайн открывает новую эру для AMG, сочетая наши традиции с будущими технологиями
Источники сообщают, что новинка получит гибридную силовую установку мощностью более 800 л.с. Ожидается, что автомобиль дебютирует в конце 2025 года.
Справка
Mercedes-AMG – подразделение Mercedes-Benz, специализирующееся на высокопроизводительных автомобилях. В последнее время компания активно развивает электрические и гибридные технологии.
Напомним
В 2024 году AMG представила модель ONE с технологиями Formula 1. Новый суперкар должен стать преемником легендарного SLS AMG.
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