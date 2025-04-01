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Mercedes-Benz может прекратить продажу некоторых моделей в США из-за пошлин Трампа - Bloomberg

Киев • УНН

 • 12950 просмотра

Mercedes-Benz рассматривает возможность сокращения продаж моделей начального уровня в США, таких как GLA, из-за введения 25% пошлины на импорт авто. Компания хочет сосредоточиться на более дорогих моделях.

Mercedes-Benz может прекратить продажу некоторых моделей в США из-за пошлин Трампа - Bloomberg

Mercedes стремится максимизировать свои продажи в США, поэтому направляет усилия на продвижение самых дорогих моделей.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Автопроизводитель Mercedes-Benz может снять свои модели начального уровня с американского рынка из-за пошлин президента Трампа. Введение 25% пошлины на импорт автомобилей в США, которая должна вступить в силу 2 апреля, скорее всего сделают эти продажи для компании - экономически невыгодными.

Немецкий автопроизводитель обдумывает сокращение продаж таких моделей, как небольшой внедорожник GLA, в рамках более широких планов действий в случае непредвиденных тарифов. Об этом Bloomberg сообщили источники, отказавшиеся назвать свое имя.

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В то же время Mercedes стремится максимизировать свои продажи в США. Рынок Соединенных Штатов остается ключевым для немецкого автоконцерна. В Mercedes надеются "продвигаться дальше", но направлять ресурсы на самые дорогие модели.

Mercedes еще не принял окончательного решения и все еще может изменить курс в зависимости от того, как будет введены пошлины, говорят люди.

- информирует Bloomberg.

Напомним

Трамп введет 25% тарифы на импорт авто, что ударит по европейским производителям. Porsche и Mercedes могут потерять миллиарды евро прибыли из-за новых пошлин США.

УНН ранее сообщал, что Трамп подписал указ об отсрочке тарифов на продукцию из Мексики и Канады в рамках соглашения USMCA до 2 апреля.

Игорь Тележников

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