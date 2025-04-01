Mercedes-Benz може припинити продаж деяких моделей в США через мита Трампа - Bloomberg
Київ • УНН
Mercedes-Benz розглядає можливість скорочення продажів моделей початкового рівня в США, таких як GLA, через введення 25% мита на імпорт авто. Компанія хоче зосередитися на дорожчих моделях.
Mercedes прагне максимізувати свої продажі в США, тому спрямовує зусилля на просування найдорожчих моделей.
Передає УНН із посиланям на Bloomberg.
Деталі
Автовиробник Mercedes-Benz може зняти свої моделі початкового рівня з американського ринку, через мита президента Трампа. Введення 25% мита на імпорт автомобілів до США, яке має набути чинності 2 квітня, скоріше за все зроблять ці продажі для компанії - економічно невигідними.
Німецький автовиробник обмірковує скорочення продажів таких моделей, як невеликий позашляховик GLA, в рамках ширших планів дій у разі непередбачених тарифів. Про це Bloomberg повідомили джерела, які відмовилися назвати своє ім'я.
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Водночас Mercedes прагне максимізувати свої продажі в США. Ринок Сполучених Штатів залишається ключовим для німецького автоконцерну. У Mercedes сподіваються "просуватися далі", але спрямовувати ресурси на найдорожчі моделі.
Mercedes ще не ухвалив остаточного рішення і все ще може змінити курс залежно від того, як буде запроваджено мита, кажуть люди.
Нагадаємо
Трамп запровадить 25% тарифи на імпорт авто, що вдарить по європейських виробниках. Porsche та Mercedes можуть втратити мільярди євро прибутку через нові мита США.
УНН раніше повідомляв, що Трамп підписав указ про відстрочку тарифів на продукцію з Мексики та Канади в рамках угоди USMCA до 2 квітня.