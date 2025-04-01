Mercedes-Benz може припинити продаж деяких моделей в США через мита Трампа - Bloomberg

Mercedes прагне максимізувати свої продажі в США, тому спрямовує зусилля на просування найдорожчих моделей.

Передає УНН із посиланям на Bloomberg.

Автовиробник Mercedes-Benz може зняти свої моделі початкового рівня з американського ринку, через мита президента Трампа. Введення 25% мита на імпорт автомобілів до США, яке має набути чинності 2 квітня, скоріше за все зроблять ці продажі для компанії - економічно невигідними.

Німецький автовиробник обмірковує скорочення продажів таких моделей, як невеликий позашляховик GLA, в рамках ширших планів дій у разі непередбачених тарифів. Про це Bloomberg повідомили джерела, які відмовилися назвати своє ім'я.

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Водночас Mercedes прагне максимізувати свої продажі в США. Ринок Сполучених Штатів залишається ключовим для німецького автоконцерну. У Mercedes сподіваються "просуватися далі", але спрямовувати ресурси на найдорожчі моделі.

Mercedes ще не ухвалив остаточного рішення і все ще може змінити курс залежно від того, як буде запроваджено мита, кажуть люди.