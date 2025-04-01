Mercedes-Benz може припинити продаж деяких моделей в США через мита Трампа - Bloomberg

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14318 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
3 квітня, 15:18 • 103431 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 166522 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 105062 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 341860 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 173009 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144484 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196027 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124722 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108120 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
65 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46201 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158256 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36689 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83719 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22301 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14318 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83745 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

3 квітня, 15:18 • 103431 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 166522 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158282 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19841 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22319 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36706 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46221 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135522 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Mercedes-Benz може припинити продаж деяких моделей в США через мита Трампа - Bloomberg

Київ • УНН

 • 12952 перегляди

Mercedes-Benz розглядає можливість скорочення продажів моделей початкового рівня в США, таких як GLA, через введення 25% мита на імпорт авто. Компанія хоче зосередитися на дорожчих моделях.

Mercedes-Benz може припинити продаж деяких моделей в США через мита Трампа - Bloomberg

Mercedes прагне максимізувати свої продажі в США, тому спрямовує зусилля на просування найдорожчих моделей.

Передає УНН із посиланям на Bloomberg.

Деталі

Автовиробник Mercedes-Benz може зняти свої моделі початкового рівня з американського ринку, через мита президента Трампа. Введення 25% мита на імпорт автомобілів до США, яке має набути чинності 2 квітня, скоріше за все зроблять ці продажі для компанії - економічно невигідними.

Німецький автовиробник обмірковує скорочення продажів таких моделей, як невеликий позашляховик GLA, в рамках ширших планів дій у разі непередбачених тарифів. Про це Bloomberg повідомили джерела, які відмовилися назвати своє ім'я.

Volkswagen готовий виготовляти обладнання для армії Німеччини12.03.25, 15:13 • 17471 перегляд

Водночас Mercedes прагне максимізувати свої продажі в США. Ринок Сполучених Штатів залишається ключовим для німецького автоконцерну. У Mercedes сподіваються "просуватися далі", але спрямовувати ресурси на найдорожчі моделі.

Mercedes ще не ухвалив остаточного рішення і все ще може змінити курс залежно від того, як буде запроваджено мита, кажуть люди.

- інформує Bloomberg.

Нагадаємо

Трамп запровадить 25% тарифи на імпорт авто, що вдарить по європейських виробниках. Porsche та Mercedes можуть втратити мільярди євро прибутку через нові мита США.

УНН раніше повідомляв, що Трамп підписав указ про відстрочку тарифів на продукцію з Мексики та Канади в рамках угоди USMCA до 2 квітня.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Volkswagen
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95