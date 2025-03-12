Volkswagen готовий виготовляти обладнання для армії Німеччини

Німецька автомобільна компанія Volkswagen заявила, що готова розглянути можливість створення обладнання для німецької армії в рамках зусиль Європи щодо переозброєння. Це відбувається на тлі того, що союз між Європою та США стає все більш крихким через дії і заяви президента Дональда Трампа, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Виконавчий директор найбільшого в Європі виробника автомобілів Олівер Блюме повідомив, що до компанії ще не зверталися потенційні партнери, але вона готова "подивитися на концепції".

Його слова збіглися у часі із напрямком у бік переозброєння Німеччини. Це було викликане побоюваннями, що США можуть вивести свій військовий контингент з території країни. Виробники, зокрема Rheinmetall і KNDS Group, тепер налаштовані переобладнати заводи автомобільних запчастин для виробництва зброї.

"... враховуючи поточну геополітичну ситуацію, те, що ми зараз бачимо в Німеччині та Європі, є абсолютно правильними рішеннями, у тому сенсі, що нам потрібно інвестувати більше, щоб знову бути в безпеці", - заявив Блюме, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами економістів, автомобільні заводи можуть використовувати свої потужності для виробництва зброї, оскільки експорт автомобілів Німеччини скоротився вдвічі з моменту піку до пандемії COVID.

Також варто зазначити, що підвищений попит, викликаний перспективою переозброєння Європи, спричинив різке зростання акцій німецьких оборонних компаній, оскільки вони нарощували виробництво.

Доповнення

Компанія Volkswagen оголосила про скорочення прибутку у 2024 році, але сподівається на зростання рентабельності у поточний період. За інформацією, яка міститься у звіті, у підсумку Volkswagen заробив 12,4 млрд євро, що майже на 31% менше, ніж у 2023 році.

Значно нижчі прибутки у компанії пов'язують із жорсткою конкуренцією в Китаї.

Також різке падіння продажів зафіксувала Teslа. В Австралії падіння відбулося на 70% у лютому порівняно з минулим роком. Електромобілі Model 3 показали найбільше падіння на 81,4%, тоді як конкуренти компанії демонструють зростання.