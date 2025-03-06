Tesla продовжує втрачати позиції: продажі в Австралії впали на 70%

Компанія Tesla зіткнулася з серйозним падінням продажів на австралійському ринку. У лютому реєстрації нових авто бренду скоротилися на 70% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, що стало ще більшим провалом після 33% падіння у січні. Про це повідомляє Futurism, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, останні кілька місяців не були сприятливими для акціонерів Tesla, оскільки різке падіння продажів у Німеччині, Китаї, Франції та країнах Скандинавії призвело до зниження вартості акцій компанії.

Нова звітність показує катастрофічне падіння продажів Tesla в Австралії в лютому - на катастрофічні 70% порівняно з 2024 роком. Це більш ніж удвічі перевищує і без того болісне падіння в 33% в січні - найгірший показник компанії з 2022 року.

За даними звітності, продажі Tesla Model 3 впали на 81,4% у лютому. Водночас інші виробники електрифікованих авто, зокрема китайський BYD, продемонстрували зростання. Наприклад, гібридна вантажівка Shark 6 стала третім найбільш продаваним позашляховиком в Австралії.

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На тлі таких показників Tesla North America опублікувала потік щедрих пропозицій, щоб привернути увагу нових покупців, починаючи з "0% річних тепер доступно для всіх комплектацій Model 3", а потім обіцяла "0 доларів до сплати під час підписання також доступно".

На думку аналітиків, падіння продажів Tesla частково пов’язане з іміджевими втратами компанії та її власника Ілона Маска. Споживачі, які раніше асоціювали Tesla з прогресивними цінностями, тепер масово відмовляються від бренду. Деякі власники навіть маскують логотипи компанії на своїх автомобілях.

Ймовірно, найбільш поверхневим протестом є наліпка на бампері з написом "Я купив це до того, як Маск збожеволів". За словами деяких давніх критиків, ця фраза запізнилася років на сім.

Загалом, як пише ЗМІ, це був один із найгірших місяців в історії Tesla, і оскільки споживчі витрати знижуються, невідомо, які розчарування чекають на електромобільного гіганта в майбутні місяці.

Нагадаємо

Продажі Tesla в Європі впали на 45% у січні 2024 року після політичних заяв Ілона Маска. Частка компанії на ринку знизилась до 1%, тоді як загальні продажі електромобілів в Європі зросли на 37%.

Продажі Tesla в Німеччині впали на 76% після того, як Ілон Маск підтримав партію "Альтернатива для Німеччини". Окрім того, ще одним фактором зниження продажів стало те, що автовиробник призупиняє виробництво на заводах, які виробляють Model Y, щоб переобладнати складальні лінії.

Акції Tesla різко впали після скорочення продажів у Європі