Маск роздратував німців: продажі Tesla у Німеччині впали на 76%
Київ • УНН
Реєстрації Tesla в Німеччині впали на 76% після того, як Ілон Маск підтримав партію "Альтернатива для Німеччини". Компанія також стикається з виробничими проблемами та зростаючою конкуренцією від BYD.
У лютому кількість реєстрацій автомобілів Tesla у Німеччині різко впала, продажі зменшились на 76%. Причина в тому, що гендиректор Ілон Маск роздратував виборців, які брали участь у виборах парламенту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними управління автомобільного транспорту ФРН, продажі впали на 76% до 1 429 автомобілів. Показники Tesla різко контрастують із загальною кількістю реєстрацій електромобілів, які в лютому підскочили на 31%.
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За кілька місяців до виборів у Бундестаг 23 лютого Маск, як зазначає видання, підтримав ультраправу "Альтернативу для Німеччини", надавши підтримку антиіммігрантській, проросійській партії, яка атакувала політичний істеблішмент країни.
Окрім політичної діяльності Маска є й інші фактори, які стримують Tesla.
Автовиробник призупиняє виробництво на заводах, які виробляють Model Y - найпопулярніший наразі автомобіль компанії - щоб переобладнати складальні лінії. Після цього компанії знадобиться час, щоб наростити виробництво, пише видання.
Компанія також покладається на вузьку лінійку автомобілів, які стикаються з більш жорсткою конкуренцією як з боку місцевих виробників, так і учасників з Китаю. На початку цього року китайська BYD обігнала Tesla на кількох європейських ринках.
Tesla також зіткнулася з нападами на залізничну інфраструктуру навколо німецького заводу компанії минулого місяця. Група активістів, яка взяла на себе відповідальність за підпал обладнання, заявила в Інтернеті, що намагається перешкодити компанії розширити завод.
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Нагадаємо
Пост Ілона Маска у соціальних мережах про підтримку ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" напередодні виборів німецького парламенту викликав зворотну реакцію та звинувачення у втручанні у вибори. Незважаючи на критику, пізніше Маск підкреслив свою позицію, заявивши, що АдН є "політикою здорового глузду".
Політичні лідери Німеччині одностайно відкидають будь-яку співпрацю з АдН, що наголошує на суперечливому становищі партії в політичному ландшафті.