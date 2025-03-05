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Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Киев • УНН

 • 101855 просмотра

Регистрации Tesla в Германии упали на 76% после того, как Илон Маск поддержал партию "Альтернатива для Германии". Компания также сталкивается с производственными проблемами и растущей конкуренцией со стороны BYD.

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

В феврале количество регистраций автомобилей Tesla в Германии резко упало, продажи уменьшились на 76%. Причина в том, что генеральный директор Илон Маск разозлил избирателей, участвовавших в выборах в парламент. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным управления автомобильного транспорта ФРГ, продажи упали на 76% до 1 429 автомобилей. Показатели Tesla резко контрастируют с общей численностью регистраций электромобилей, которые в феврале подскочили на 31%.

Акции Tesla резко упали после сокращения продаж в Европе26.02.25, 08:21 • 30419 просмотров

За несколько месяцев до выборов в Бундестаг 23 февраля Маск, как отмечает издание, поддержал ультраправую "Альтернативу для Германии", предоставив поддержку антииммигрантской, пророссийской партии, которая атаковала политический истеблишмент страны.

Кроме политической деятельности Маска есть и другие факторы, которые сдерживают Tesla.

Автопроизводитель приостанавливает производство на заводах, которые производят Model Y - самый популярный на данный момент автомобиль компании - чтобы переоборудовать сборочные линии. После этого компании потребуется время, чтобы нарастить производство, пишет издание.

Компания также полагается на узкую линейку автомобилей, которые сталкиваются с более жесткой конкуренцией как со стороны местных производителей, так и участников из Китая. В начале этого года китайская BYD обогнала Tesla на нескольких европейских рынках.

Tesla также столкнулась с атаками на железнодорожную инфраструктуру вокруг немецкого завода компании в прошлом месяце. Группа активистов, которая взяла на себя ответственность за поджог оборудования, заявила в Интернете, что пытается помешать компании расширить завод.

Массовые поджоги Tesla: уничтожено 8 автомобилей во Франции и 7 зарядных станций в США05.03.25, 10:04 • 27662 просмотра

Напомним

Пост Илона Маска в социальных сетях о поддержке ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" накануне выборов немецкого парламента вызвал обратную реакцию и обвинения во вмешательстве в выборы. Несмотря на критику, позже Маск подчеркнул свою позицию, заявив, что АдГ является "политикой здравого смысла".

Политические лидеры Германии единогласно отвергают любое сотрудничество с АдГ, что подчеркивает противоречивое положение партии в политическом ландшафте.

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