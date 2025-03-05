Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%
Киев • УНН
Регистрации Tesla в Германии упали на 76% после того, как Илон Маск поддержал партию "Альтернатива для Германии". Компания также сталкивается с производственными проблемами и растущей конкуренцией со стороны BYD.
В феврале количество регистраций автомобилей Tesla в Германии резко упало, продажи уменьшились на 76%. Причина в том, что генеральный директор Илон Маск разозлил избирателей, участвовавших в выборах в парламент. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным управления автомобильного транспорта ФРГ, продажи упали на 76% до 1 429 автомобилей. Показатели Tesla резко контрастируют с общей численностью регистраций электромобилей, которые в феврале подскочили на 31%.
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За несколько месяцев до выборов в Бундестаг 23 февраля Маск, как отмечает издание, поддержал ультраправую "Альтернативу для Германии", предоставив поддержку антииммигрантской, пророссийской партии, которая атаковала политический истеблишмент страны.
Кроме политической деятельности Маска есть и другие факторы, которые сдерживают Tesla.
Автопроизводитель приостанавливает производство на заводах, которые производят Model Y - самый популярный на данный момент автомобиль компании - чтобы переоборудовать сборочные линии. После этого компании потребуется время, чтобы нарастить производство, пишет издание.
Компания также полагается на узкую линейку автомобилей, которые сталкиваются с более жесткой конкуренцией как со стороны местных производителей, так и участников из Китая. В начале этого года китайская BYD обогнала Tesla на нескольких европейских рынках.
Tesla также столкнулась с атаками на железнодорожную инфраструктуру вокруг немецкого завода компании в прошлом месяце. Группа активистов, которая взяла на себя ответственность за поджог оборудования, заявила в Интернете, что пытается помешать компании расширить завод.
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Напомним
Пост Илона Маска в социальных сетях о поддержке ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" накануне выборов немецкого парламента вызвал обратную реакцию и обвинения во вмешательстве в выборы. Несмотря на критику, позже Маск подчеркнул свою позицию, заявив, что АдГ является "политикой здравого смысла".
Политические лидеры Германии единогласно отвергают любое сотрудничество с АдГ, что подчеркивает противоречивое положение партии в политическом ландшафте.