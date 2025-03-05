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Массовые поджоги Tesla: уничтожено 8 автомобилей во Франции и 7 зарядных станций в США

Киев • УНН

 • 27662 просмотра

В Тулузе сожгли 8 автомобилей Tesla возле дилерского центра, еще 4 повреждены. В Массачусетсе подожгли 7 зарядных станций Tesla на фоне протестов против назначения Маска главой правительственного департамента.

Массовые поджоги Tesla: уничтожено 8 автомобилей во Франции и 7 зарядных станций в США

8 автомобилей Tesla сгорели в дилерском центре в Тулузе, Франция, а в США было сожжено семь зарядных станций Tesla, в результате чего огонь нанес значительный ущерб припаркованным рядом автомобилям. Подозревается, что это был поджог на фоне глобальных протестов против Tesla и Илона Маска, который продолжает сокращать тысячи федеральных рабочих мест с помощью своего Департамента по вопросам эффективности правительства. Об этом сообщает The Independent, передает УНН.

Детали

"На этой неделе поджигатели подожгли два объекта электромобилей Tesla - зарядные станции рядом с Бостоном, штат Массачусетс, и дилерский центр во Франции - в то время как генеральный директор компании Илон Маск продолжает сокращать тысячи федеральных рабочих мест с помощью своего Департамента по вопросам эффективности правительства", - пишет издание.

Отмечается, что в Тулузе загорелось десяток автомобилей рядом с дилерским центром. В частности, 8 машин сгорели дотла, а четыре были серьезно повреждены. В прокуратуре предполагают, что нападение было не случайным.

Также в штате Массачусетс в понедельник было сожжено семь зарядных станций Tesla, в результате чего огонь нанес значительный ущерб припаркованным рядом автомобилям. Правоохранительные органы считают, что пожары имели "подозрительный характер" и были "умышленно совершены".

В обоих инцидентах никто не пострадал.

"Бренд столкнулся с серьезной негативной реакцией после того, как Илон Маск взял на себя роль "специального государственного служащего", который управляет DOGE, что привело к увольнению тысяч федеральных служащих. Протестующие устроили демонстрации у дилерских центров Tesla по всей стране", - добавляет издание.

Напоминаем

Во время выступления в Конгрессе Дональд Трамп представил Илона Маска на посту главы Департамента эффективности правительства. Маск не проявлял интереса к получению этой должности, но получил положительные отзывы от президента.

Павел Башинский

Павел Башинский

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