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Масові підпали Tesla: знищено 8 авто у Франції та 7 зарядних станцій у США

Київ • УНН

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У Тулузі спалили 8 автомобілів Tesla біля дилерського центру, ще 4 пошкоджено. У Массачусетсі підпалили 7 зарядних станцій Tesla на тлі протестів проти призначення Маска головою урядового департаменту.

Масові підпали Tesla: знищено 8 авто у Франції та 7 зарядних станцій у США

8 автомобілів Tesla згоріли в дилерському центрів в Тулузі, Франція, а у США було спалено сім зарядних станцій Tesla, внаслідок чого вогонь завдав значної шкоди припаркованим поруч автомобілям. Підозрюється, що це був навмисний підпал на тлі глобальних протестів проти Tesla та Ілона Маска, який продовжує скорочувати тисячі федеральних робочих місць за допомогою свого Департаменту з питань ефективності уряду. Про це повідомляє The Independent, передає УНН.

Деталі

"Цього тижня палії підпалили два об'єкти електромобілів Tesla - зарядні станції поблизу Бостона, штат Массачусетс, і дилерський центр у Франції - в той час як генеральний директор компанії Ілон Маск продовжує скорочувати тисячі федеральних робочих місць за допомогою свого Департаменту з питань ефективності уряду", - пише видання.

Зазначається, що в Тулузі загорілося десяток автомобілів поблизу дилерського центру. Зокрема, 8 автівок згоріли вщент, а чотири були серйозно пошкоджені. В прокуратурі припускають, що напад був не випадковим.

Також в штаті Массачусетс у понеділок було спалено сім зарядних станцій Tesla, внаслідок чого вогонь завдав значної шкоди припаркованим поруч автомобілям. Правоохоронці вважаються, що пожежі мали "підозрілий характер" і були "навмисно зроблені".

В обох інцидентах ніхто не постраждав.

"Бренд зіткнувся з серйозною негативною реакцією після того, як Ілон Маск взяв на себе роль "спеціального державного службовця", який керує DOGE, що призвело до звільнення тисячі федеральних службовців. Протестувальники влаштували демонстрації біля дилерських центрів Tesla по всій країні", - додає видання.

Нагадаємо

Під час виступу в Конгресі Дональд Трамп представив Ілона Маска на посаді голови Департаменту ефективності уряду. Маск не виявляв зацікавленості в отриманні цієї посади, але отримав схвальні відгуки від президента.

Павло Башинський

Павло Башинський

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