"Йому це не було потрібно": Трамп представив Ілона Маска в якості голови Департаменту ефективності уряду США
Київ • УНН
Під час виступу в Конгресі Дональд Трамп представив Ілона Маска на посаді голови Департаменту ефективності уряду. Маск не виявляв зацікавленості в отриманні цієї посади, але отримав схвальні відгуки від президента.
Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі представив мільярдера Ілона Маска в якості голови Департаменту ефективності уряду. Про це повідомляє УНН.
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Глава Білого дому зазначив, що Маск не був зацікавлений в отриманні цієї посади.
Ви знаєте, йому це не було потрібно, але ми дуже цінуємо ваші зусилля. Навіть ця сторона цінує твої зусилля. Вони просто не хочуть це визнавати. ... Ви чудово працюєте
Після цього він заявив, що попередня адміністрація безпідставно витратила 22 мільярди доларів для надання безкоштовного житла для нелегальних іммігрантів і ще 40 мільярдів доларів для покращення їхнього соціально-економічного становища.
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив про припинення участі США у "корумпованій" ВООЗ та вихід з "антиамериканської" ООН. Республіканці підтримали ініціативу, вважаючи що ООН не відповідає інтересам США та програмі "Америка понад усе".
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