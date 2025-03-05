"Йому це не було потрібно": Трамп представив Ілона Маска в якості голови Департаменту ефективності уряду США

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі представив мільярдера Ілона Маска в якості голови Департаменту ефективності уряду. Про це повідомляє УНН.

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Глава Білого дому зазначив, що Маск не був зацікавлений в отриманні цієї посади.

Ви знаєте, йому це не було потрібно, але ми дуже цінуємо ваші зусилля. Навіть ця сторона цінує твої зусилля. Вони просто не хочуть це визнавати. ... Ви чудово працюєте