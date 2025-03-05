"Ему это не было нужно": Трамп представил Илона Маска в качестве главы Департамента эффективности правительства США
Киев • УНН
Во время выступления в Конгрессе Дональд Трамп представил Илона Маска на посту главы Департамента эффективности правительства. Маск не проявлял интереса к получению этой должности, но получил положительные отзывы от президента.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе представил миллиардера Илона Маска в качестве главы Департамента эффективности правительства. Об этом сообщает УНН.
Детали
Глава Белого дома отметил, что Маск не был заинтересован в получении этой должности.
Вы знаете, ему это не было нужно, но мы очень ценим ваши усилия. Даже эта сторона ценит твои усилия. Они просто не хотят это признавать. ... Вы прекрасно работаете
После этого он заявил, что предыдущая администрация безосновательно потратила 22 миллиарда долларов на предоставление бесплатного жилья для нелегальных иммигрантов и еще 40 миллиардов долларов на улучшение их социально-экономического положения.
Напомним
Дональд Трамп заявил о прекращении участия США в "коррумпированной" ВОЗ и выходе из "антиамериканской" ООН. Республиканцы поддержали инициативу, считая, что ООН не отвечает интересам США и программе "Америка превыше всего".
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