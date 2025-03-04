США продолжают делиться разведданными с Украиной, несмотря на приостановку помощи - CNN
Киев • УНН
США продолжают делиться разведданными с Украиной, несмотря на приостановку военной помощи. Решение о прекращении помощи принято после встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.
США продолжают делиться разведывательными данными с Украиной, несмотря на приостановку военной помощи по состоянию на утро вторника, ссылаясь на источник, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
"Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательными данными с Украиной по состоянию на утро вторника", - сообщил источник CNN, знакомый с ситуацией.
Дополнение
Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп в понедельник приказал приостановить поставки американской военной помощи Украине после его горячей перепалки в Овальном кабинете с Президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.