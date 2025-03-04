США продовжують ділитися розвідданими з Україною попри призупинення допомоги - CNN
Київ • УНН
США далі діляться розвідданими з Україною, незважаючи на призупинення військової допомоги. Рішення про припинення допомоги прийняте після зустрічі Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті.
США продовжують ділитися розвідданими з Україною, попри призупипинення військової допомоги станом на ранок вівторка, з посиланням на джерело повідомляє CNN, пише УНН.
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"Сполучені Штати продовжують ділитися розвідданими з Україною станом на ранок вівторка", - повідомило CNN джерело, знайоме з ситуацією.
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Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп у понеділок наказав призупинити поставки американської військової допомоги Україні після його гарячої перепалки в Овальному кабінеті з Президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня.