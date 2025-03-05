Трамп оголосив про вихід США з ВООЗ та ООН під час виступу в Конгресі

Лідер США Дональд Трамп оголосив про вихід з ВООЗ і ООН. Про це Трамп заявив під час виcтупу в Конгресі, передає УНН.

Деталі

Я припиняю дію корумпованої Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, і я також виходжу з проти американської ради ООН. Ми припиняємо всі обмеження Байдена, які підривали міць нашої країни - зазначив Трамп.

Нагадаємо

Американські законодавці-республіканці запустили спробу щодо виведення США з Організації Об'єднаних Націй, "побоюючись", що організація не в змозі просувати американські інтереси та узгоджуватися з програмою президента Дональда Трампа "Америка понад усе".

"Америка повертається" - Трамп під час виcтупу в Конгресі