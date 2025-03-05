Трамп оголосив про вихід США з ВООЗ та ООН під час виступу в Конгресі
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про припинення участі США у "корумпованій" ВООЗ та вихід з "антиамериканської" ООН. Республіканці підтримали ініціативу, вважаючи що ООН не відповідає інтересам США та програмі "Америка понад усе".
Лідер США Дональд Трамп оголосив про вихід з ВООЗ і ООН. Про це Трамп заявив під час виcтупу в Конгресі, передає УНН.
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Я припиняю дію корумпованої Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, і я також виходжу з проти американської ради ООН. Ми припиняємо всі обмеження Байдена, які підривали міць нашої країни
Нагадаємо
Американські законодавці-республіканці запустили спробу щодо виведення США з Організації Об'єднаних Націй, "побоюючись", що організація не в змозі просувати американські інтереси та узгоджуватися з програмою президента Дональда Трампа "Америка понад усе".
"Америка повертається" - Трамп під час виcтупу в Конгресі05.03.25, 04:28 • 50230 переглядiв