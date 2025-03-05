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"Америка повертається" - Трамп під час виcтупу в Конгресі

Київ • УНН

 • 50230 перегляди

Дональд Трамп виступив перед Конгресом, заявивши про повернення "Золотого віку Америки". Президент підписав майже 100 виконавчих наказів та здійснив понад 400 виконавчих дій за 6 тижнів.

"Америка повертається" - Трамп під час виcтупу в Конгресі

Президент США Дональд Трамп під час виcтупу в Конгресі заявив, що його адміністрація досягла за 43 дні більше, ніж більшість адміністрацій за 8 років, і це лише початок, передає УНН.

Деталі

"Шість тижнів тому я стояв під куполом цього Капітолію і проголошував світанок "Золотого віку Америки". З того моменту це було не що інше, як швидкі та невпинні дії, щоб розпочати найбільшу та найуспішнішу еру в історії нашої країни. Ми досягли більше за 43 дні, ніж більшість адміністрацій досягають за 4 або 8 років, і ми тільки починаємо. Сьогодні ввечері я повертаюся до цієї зали, щоб повідомити, що момент США повернувся. Наш дух повернувся. Наша гордість повертається. Наша впевненість повернулася. І американська мрія зростає — більша та краща, ніж будь-коли раніше. Наша країна стоїть на порозі повернення, подібного якому світ ніколи не бачив і, можливо, ніколи не побачить знову", - сказав Трамп.

Він заявив, що вперше в сучасній історії, більше американців вірить, що США рухається в правильно напрямку.

"За останні 6 тижнів я підписав майже 100 виконавчих наказів і вжив понад 400 виконавчих дій, щоб відновити здоровий глузд, безпеку, оптимізм і багатство по всій нашій чудовій країні. Народ обрав мене для виконання цієї роботи, і я її виконую. Фактично, багато хто заявляв, що перший місяць нашого президентства є найуспішнішим в історії нашої країни", - додав Трамп.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп виступає перед Конгресом 4 березня - уперше під час свого другого президентського терміну. Виступ перед Конгресом відбудеться на тлі низки рішень та дій адміністрації Трампа у тому числі щодо України.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт привідкрила, про що буде виступ президента США Дональда Трампа на спільній сесії Конгресу, вказавши, що зокрема йтиметься про "намір припинити війну в Україні".

У 50 штатах незадовго до виступу Трампа у Конгресі розпочались протести противників політики глави Білого дому.

Павло Башинський

Павло Башинський

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