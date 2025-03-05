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У всіх 50 штатах США перед виступом Трампа у Конгресі відбуваються акції протесту

Київ • УНН

 • 30628 перегляди

У всіх 50 штатах проходять протести проти політики президента США Дональда Трампа перед його виступом у Конгресі. Акції організовані Рухом 50501, але протестувальники стикаються з труднощами через велику кількість причин для протесту.

У всіх 50 штатах США перед виступом Трампа у Конгресі відбуваються акції протесту

У 50 штатах незадовго до виступу президента США Дональда Трампа у Конгресі відбуваються протести противників політики глави Білого дому. Про це повідомляє УНН із посиланням на АР.

Деталі

Зазначається, що групи протестувальників збираються в парках, біля державних будівель та інших громадських місцях по всій країні.

Мітинги та марші, ініційовані новоствореним Рухом 50501, групою волонтерів, організованою через кілька тижнів після інавгурації Трампа, знаменують останню спробу національного опору

- йдется у статті.

Водночас видання вказує, що вже зараз учасники протестів стикаються з труднощами.

"У протестувальників є стільки речей, проти яких можна виступати - від мит ​​і перезавантаження Трампом війни в Україні до агресивних і іноді юридично сумнівних дій Департаменту з питань ефективності уряду та його лідера, мільярдера Ілона Маска, що важко зрозуміти, на чому зосередитися", - пише ЗМІ.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп погрожує студентам, що вони будуть ув’язнені в разі, якщо будуть агітувати на акціях протесту. Він заявляє, що буде припинено будь-яке федеральне фінансування для коледжів, шкіл або університетів, що допускають незаконні протести.

"путін прийде за вами": сотні протестувальників вийшли на мітинг у Лондоні02.03.25, 17:57 • 41815 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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