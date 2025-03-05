Во всех 50 штатах США перед выступлением Трампа в Конгрессе проходят акции протеста
Киев • УНН
Во всех 50 штатах проходят протесты против политики президента США Дональда Трампа перед его выступлением в Конгрессе. Акции организованы Движением 50501, но протестующие сталкиваются с трудностями из-за большого количества причин для протеста.
В 50 штатах незадолго до выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе проходят протесты противников политики главы Белого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Отмечается, что группы протестующих собираются в парках, у государственных зданий и других общественных местах по всей стране.
Митинги и марши, инициированные новосозданным Движением 50501, группой волонтеров, организованной через несколько недель после инаугурации Трампа, знаменуют последнюю попытку национального сопротивления
В то же время издание указывает, что уже сейчас участники протестов сталкиваются с трудностями.
"У протестующих есть столько вещей, против которых можно выступать - от пошлин и перезагрузки Трампом войны в Украине до агрессивных и иногда юридически сомнительных действий Департамента по вопросам эффективности правительства и его лидера, миллиардера Илона Маска, что трудно понять, на чем сосредоточиться", - пишет СМИ.
Напомним
Президент США Дональд Трамп угрожает студентам, что они будут заключены в тюрьму в случае, если будут агитировать на акциях протеста. Он заявляет, что будет прекращено любое федеральное финансирование для колледжей, школ или университетов, допускающих незаконные протесты.
«путин придет за вами": сотни протестующих вышли на митинг в Лондоне02.03.25, 17:57 • 41649 просмотров