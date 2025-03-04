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Трамп пригрозив студентам в'язницею за участь у протестах

Київ • УНН

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Дональд Трамп заявив про припинення фінансування навчальних закладів, що допускають незаконні протести. Він погрожує арештом та депортацією студентам-агітаторам, а також забороною носити маски.

Трамп пригрозив студентам в'язницею за участь у протестах

Президент США Дональд Трамп погрожує студентам, що вони будуть ув’язнені в разі, якщо будуть агітувати на акціях протесту. Про це американський лідер написав в своїй соцмережі Social Truth, передає УНН.

Трамп заявляє, що буде припинено будь-яке федеральне фінансування для коледжів, шкіл або університетів, що допускають незаконні протести.

Агітатори будуть ув'язнені та/або назавжди вислані до країни, з якої вони прибули. Американські студенти будуть назавжди виключені або, в залежності від злочину, заарештовані. БЕЗ МАСОК! Дякуємо за вашу увагу до цього питання 

- написав Трамп.

Нагадаємо

Трамп неодноразово демонстрував стурбованість проблемою нелегальних мігрантів. Так нещодавно він заявив, що Сполученим Штатам варто менше перейматися про російського диктатора володимира путіна, а більше зосередитися на питанні нелегальних мігрантів.

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