Трамп пригрозив студентам в'язницею за участь у протестах
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про припинення фінансування навчальних закладів, що допускають незаконні протести. Він погрожує арештом та депортацією студентам-агітаторам, а також забороною носити маски.
Президент США Дональд Трамп погрожує студентам, що вони будуть ув’язнені в разі, якщо будуть агітувати на акціях протесту. Про це американський лідер написав в своїй соцмережі Social Truth, передає УНН.
Трамп заявляє, що буде припинено будь-яке федеральне фінансування для коледжів, шкіл або університетів, що допускають незаконні протести.
Агітатори будуть ув'язнені та/або назавжди вислані до країни, з якої вони прибули. Американські студенти будуть назавжди виключені або, в залежності від злочину, заарештовані. БЕЗ МАСОК! Дякуємо за вашу увагу до цього питання
Нагадаємо
Трамп неодноразово демонстрував стурбованість проблемою нелегальних мігрантів. Так нещодавно він заявив, що Сполученим Штатам варто менше перейматися про російського диктатора володимира путіна, а більше зосередитися на питанні нелегальних мігрантів.