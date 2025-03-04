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Трамп пригрозил студентам тюрьмой за участие в протестах

Киев • УНН

 • 20819 просмотра

Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования учебных заведений, допускающих незаконные протесты. Он угрожает арестом и депортацией студентам-агитаторам, а также запретом на ношение масок.

Трамп пригрозил студентам тюрьмой за участие в протестах

Президент США Дональд Трамп угрожает студентам, что они будут заключены в тюрьму в случае, если будут агитировать на акциях протеста. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Social Truth, передает УНН.

Трамп заявляет, что будет прекращено любое федеральное финансирование для колледжей, школ или университетов, допускающих незаконные протесты.

Агитаторы будут заключены в тюрьму и/или навсегда высланы в страну, откуда они прибыли. Американские студенты будут навсегда исключены или, в зависимости от преступления, арестованы. НИКАКИХ МАСОК! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу 

- написал Трамп.

Напомним

Трамп неоднократно демонстрировал обеспокоенность проблемой нелегальных мигрантов. Так недавно он заявил, что Соединенным Штатам стоит меньше беспокоиться о российском диктаторе владимире путине, а больше сосредоточиться на вопросе нелегальных мигрантов.

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