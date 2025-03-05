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"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

Киев • УНН

 • 50227 просмотра

Дональд Трамп выступил перед Конгрессом, заявив о возвращении "Золотого века Америки". Президент подписал почти 100 исполнительных указов и осуществил более 400 исполнительных действий за 6 недель.

"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил, что его администрация достигла за 43 дня больше, чем большинство администраций за 8 лет, и это лишь начало, передает УНН.

Детали

"Шесть недель назад я стоял под куполом этого Капитолия и провозглашал рассвет "Золотого века Америки". С тех пор это было не что иное, как быстрые и неустанные действия, чтобы начать величайшую и наиболее успешную эру в истории нашей страны. Мы достигли больше за 43 дня, чем большинство администраций достигают за 4 или 8 лет, и мы только начинаем. Сегодня вечером я возвращаюсь в этот зал, чтобы сообщить, что момент США вернулся. Наш дух вернулся. Наша гордость возвращается. Наша уверенность вернулась. И американская мечта растет — больше и лучше, чем когда-либо прежде. Наша страна стоит на пороге возвращения, подобного которому мир никогда не видел и, возможно, никогда не увидит снова", - сказал Трамп.

Он заявил, что впервые в современной истории больше американцев верят, что США движутся в правильном направлении.

"За последние 6 недель я подписал почти 100 исполнительных указов и предпринял более 400 исполнительных действий, чтобы восстановить здравый смысл, безопасность, оптимизм и богатство по всей нашей замечательной стране. Народ выбрал меня для выполнения этой работы, и я ее выполняю. Фактически, многие заявляли, что первый месяц нашего президентства является самым успешным в истории нашей страны", - добавил Трамп.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп выступает перед Конгрессом 4 марта - впервые во время своего второго президентского срока. Выступление перед Конгрессом состоится на фоне ряда решений и действий администрации Трампа, в том числе по Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт приоткрыла, о чем будет выступление президента США Дональда Трампа на совместной сессии Конгресса, указав, что в частности речь пойдет о "намерении прекратить войну в Украине".

В 50 штатах незадолго до выступления Трампа в Конгрессе начались протесты противников политики главы Белого дома.

Павел Башинский

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