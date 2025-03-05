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Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Киев • УНН

 • 105665 просмотра

Дональд Трамп заявил о прекращении участия США в "коррумпированной" ВОЗ и выходе из "антиамериканской" ООН. Республиканцы поддержали инициативу, считая, что ООН не соответствует интересам США и программе "Америка превыше всего".

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Лидер США Дональд Трамп объявил о выходе из ВОЗ и ООН. Об этом Трамп заявил во время выступления в Конгрессе, передает УНН.

Детали

Я прекращаю действие коррумпированной Всемирной Организации Здравоохранения, и я также выхожу из  против американского совета ООН. Мы прекращаем все ограничения Байдена, которые подрывали мощь нашей страны

- отметил Трамп.

Напомним

Американские законодатели-республиканцы запустили попытку по выводу США из Организации Объединенных Наций, "опасаясь", что организация не в состоянии продвигать американские интересы и согласовываться с программой президента Дональда Трампа "Америка превыше всего".

"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе05.03.25, 04:28 • 50227 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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