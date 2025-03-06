Tesla продолжает терять позиции: продажи в Австралии упали на 70%

Компания Tesla столкнулась с серьезным падением продаж на австралийском рынке. В феврале регистрации новых автомобилей бренда сократились на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что стало еще большим провалом после 33% падения в январе. Об этом сообщает Futurism, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, последние несколько месяцев не были благоприятными для акционеров Tesla, поскольку резкое падение продаж в Германии, Китае, Франции и странах Скандинавии привело к снижению стоимости акций компании.

Новая отчетность показывает катастрофическое падение продаж Tesla в Австралии в феврале - на катастрофические 70% по сравнению с 2024 годом. Это более чем вдвое превышает и без того болезненное падение в 33% в январе - худший показатель компании с 2022 года.

По данным отчетности, продажи Tesla Model 3 упали на 81,4% в феврале. В то же время другие производители электрифицированных автомобилей, в частности китайский BYD, продемонстрировали рост. Например, гибридный грузовик Shark 6 стал третьим наиболее продаваемым внедорожником в Австралии.

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На фоне таких показателей Tesla North America опубликовала поток щедрых предложений, чтобы привлечь внимание новых покупателей, начиная с "0% годовых теперь доступно для всех комплектаций Model 3", а затем обещала "0 долларов к оплате при подписании также доступно".

По мнению аналитиков, падение продаж Tesla частично связано с имиджевыми потерями компании и ее владельца Илона Маска. Потребители, которые ранее ассоциировали Tesla с прогрессивными ценностями, теперь массово отказываются от бренда. Некоторые владельцы даже маскируют логотипы компании на своих автомобилях.

Вероятно, наиболее поверхностным протестом является наклейка на бампере с надписью "Я купил это до того, как Маск сошел с ума". По словам некоторых давних критиков, эта фраза запоздала лет на семь.

В целом, как пишет СМИ, это был один из худших месяцев в истории Tesla, и поскольку потребительские расходы снижаются, неизвестно, какие разочарования ждут электромобильного гиганта в будущие месяцы.

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Напомним

Продажи Tesla в Германии упали на 76% после того, как Илон Маск поддержал партию "Альтернатива для Германии". Кроме того, еще одним фактором снижения продаж стало то, что автопроизводитель приостанавливает производство на заводах, которые производят Model Y, чтобы переоборудовать сборочные линии.