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Volkswagen готов производить оборудование для армии Германии

Киев • УНН

 • 17472 просмотра

Volkswagen рассматривает возможность производства оборудования для немецкой армии из-за нестабильности в отношениях между Европой и США. Компания готова адаптировать автомобильные заводы для производства оружия.

Volkswagen готов производить оборудование для армии Германии

Немецкая автомобильная компания Volkswagen заявила, что готова рассмотреть возможность создания оборудования для немецкой армии в рамках усилий Европы по перевооружению. Это происходит на фоне того, что союз между Европой и США становится все более хрупким из-за действий и заявлений президента Дональда Трампа, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Исполнительный директор крупнейшего в Европе производителя автомобилей Оливер Блюме сообщил, что в компанию еще не обращались потенциальные партнеры, но она готова "посмотреть на концепции".

Его слова совпали по времени с направлением в сторону перевооружения Германии. Это было вызвано опасениями, что США могут вывести свой военный контингент с территории страны. Производители, в частности Rheinmetall и KNDS Group, теперь настроены переоборудовать заводы автомобильных запчастей для производства оружия.

"... учитывая текущую геополитическую ситуацию, то, что мы сейчас видим в Германии и Европе, является абсолютно правильными решениями, в том смысле, что нам нужно инвестировать больше, чтобы снова быть в безопасности", - заявил Блюме, отвечая на вопросы журналистов.

По словам экономистов, автомобильные заводы могут использовать свои мощности для производства оружия, поскольку экспорт автомобилей Германии сократился вдвое с момента пика до пандемии COVID.

Также стоит отметить, что повышенный спрос, вызванный перспективой перевооружения Европы, вызвал резкий рост акций немецких оборонных компаний, поскольку они наращивали производство.

Дополнение

Компания Volkswagen объявила о сокращении прибыли в 2024 году, но надеется на рост рентабельности в текущий период. По информации, содержащейся в отчете, в итоге Volkswagen заработал 12,4 млрд евро, что почти на 31% меньше, чем в 2023 году. 

Значительно более низкие прибыли в компании связывают с жесткой конкуренцией в Китае.

Также резкое падение продаж зафиксировала Teslа. В Австралии падение произошло на 70% в феврале по сравнению с прошлым годом. Электромобили Model 3 показали наибольшее падение на 81,4%, тогда как конкуренты компании демонстрируют рост. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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