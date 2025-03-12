Volkswagen готов производить оборудование для армии Германии
Киев • УНН
Volkswagen рассматривает возможность производства оборудования для немецкой армии из-за нестабильности в отношениях между Европой и США. Компания готова адаптировать автомобильные заводы для производства оружия.
Немецкая автомобильная компания Volkswagen заявила, что готова рассмотреть возможность создания оборудования для немецкой армии в рамках усилий Европы по перевооружению. Это происходит на фоне того, что союз между Европой и США становится все более хрупким из-за действий и заявлений президента Дональда Трампа, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Исполнительный директор крупнейшего в Европе производителя автомобилей Оливер Блюме сообщил, что в компанию еще не обращались потенциальные партнеры, но она готова "посмотреть на концепции".
Его слова совпали по времени с направлением в сторону перевооружения Германии. Это было вызвано опасениями, что США могут вывести свой военный контингент с территории страны. Производители, в частности Rheinmetall и KNDS Group, теперь настроены переоборудовать заводы автомобильных запчастей для производства оружия.
"... учитывая текущую геополитическую ситуацию, то, что мы сейчас видим в Германии и Европе, является абсолютно правильными решениями, в том смысле, что нам нужно инвестировать больше, чтобы снова быть в безопасности", - заявил Блюме, отвечая на вопросы журналистов.
По словам экономистов, автомобильные заводы могут использовать свои мощности для производства оружия, поскольку экспорт автомобилей Германии сократился вдвое с момента пика до пандемии COVID.
Также стоит отметить, что повышенный спрос, вызванный перспективой перевооружения Европы, вызвал резкий рост акций немецких оборонных компаний, поскольку они наращивали производство.
Дополнение
Компания Volkswagen объявила о сокращении прибыли в 2024 году, но надеется на рост рентабельности в текущий период. По информации, содержащейся в отчете, в итоге Volkswagen заработал 12,4 млрд евро, что почти на 31% меньше, чем в 2023 году.
Значительно более низкие прибыли в компании связывают с жесткой конкуренцией в Китае.
Также резкое падение продаж зафиксировала Teslа. В Австралии падение произошло на 70% в феврале по сравнению с прошлым годом. Электромобили Model 3 показали наибольшее падение на 81,4%, тогда как конкуренты компании демонстрируют рост.