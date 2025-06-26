Новий суперкар AMG отримав фари на кшталт Ferrari та 800 кінських сил
Київ • УНН
Mercedes-AMG готує до випуску новий суперкар з круглими LED-фарами та інноваційними піксельними технологіями, що нагадують автомобілі Ferrari. Очікується, що новинка матиме гібридну силову установку потужністю понад 800 к.с. і дебютує наприкінці 2025 року.
Mercedes-AMG готує до виходу новий суперкар з революційним дизайном, який нагадує італійські спортивні автомобілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Carscoops.
Деталі
Автомобіль отримав круглі LED-фари, схожі на ті, що встановлюють на Ferrari, а також інноваційні піксельні світлодіодні технології. Задня частина оснащена сучасними світловими панелями з динамічними ефектами.
Цей дизайн відкриває нову еру для AMG, поєднуючи наші традиції з майбутніми технологіями
Джерела повідомляють, що новинка отримає гібридну силову установку потужністю понад 800 к.с. Очікується, що автомобіль дебютує наприкінці 2025 року.
Довідка
Mercedes-AMG – підрозділ Mercedes-Benz, що спеціалізується на високопродуктивних автомобілях. Останнім часом компанія активно розвиває електричні та гібридні технології.
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У 2024 році AMG представила модель ONE з технологіями Formula 1. Новий суперкар має стати наступником легендарного SLS AMG.
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