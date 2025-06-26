Новий суперкар AMG отримав фари на кшталт Ferrari та 800 кінських сил

$41.660.13
48.320.18
ukenru
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
10:24 • 686 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
08:26 • 11860 перегляди
Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті
Ексклюзив
08:12 • 47970 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
07:30 • 33897 перегляди
Що відбувається з авіаційною технікою після того, як вона "відпрацювала своє" – коментарі експертів
06:55 • 39595 перегляди
Масштабний збій "Резерв+" 26 червня: у Міноборони розповіли, коли ситуація стабілізується
25 червня, 19:38 • 54940 перегляди
Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу
25 червня, 16:35 • 87691 перегляди
Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
25 червня, 15:23 • 93052 перегляди
путін не поїде на саміт БРІКС через ордер МКС - ЗМІ
25 червня, 14:34 • 90922 перегляди
Трамп вважає, що путін хотів би вийти з війни
25 червня, 13:08 • 86127 перегляди
НАТО буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в Альянсі - Рютте
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4м/с
66%
747мм
Популярнi новини
Вибухи у москві: столиця рф у ніч на 26 червня зазнала чергового удару безпілотників26 червня, 00:41 • 38032 перегляди
Наводила ракетні удари на авіацію ЗСУ: мешканку Кривого Рогу засуджено до 15 років за ґратами26 червня, 01:14 • 62518 перегляди
ISW: росія готується до нападу на НАТО, Трамп це підтвердив26 червня, 01:45 • 64783 перегляди
росіяни створили фейк про мародерство, щоб зірвати евакуацію на Сумщині - ЦПД26 червня, 02:17 • 64220 перегляди
Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя вже 20 людей05:44 • 48403 перегляди
Публікації
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом” 09:58 • 10386 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
08:12 • 47903 перегляди
Знову за старе? Кузьміних зацікавився 10 мільйонами гривень, що мають виділити лікарням Житомира25 червня, 17:45 • 83691 перегляди
Основа гвинтокрилої авіації України: сімейство вертольотів Ми залишаються незамінними у військових операціях25 червня, 17:24 • 90162 перегляди
Фармацевтична інфляція і прорахунок уряду: маркетинг заборонили, а ціни на ліки так і не знизились25 червня, 16:14 • 98569 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Гаага
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда07:00 • 19644 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 37317 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 45512 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 25 червня, 15:21 • 41084 перегляди
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста24 червня, 18:18 • 76420 перегляди
Актуальне
Нью-Йорк таймс
Файненшл таймс
BFM TV
Fox News Channel
Вашингтон пост

Новий суперкар AMG отримав фари на кшталт Ferrari та 800 кінських сил

Київ • УНН

 • 572 перегляди

Mercedes-AMG готує до випуску новий суперкар з круглими LED-фарами та інноваційними піксельними технологіями, що нагадують автомобілі Ferrari. Очікується, що новинка матиме гібридну силову установку потужністю понад 800 к.с. і дебютує наприкінці 2025 року.

Новий суперкар AMG отримав фари на кшталт Ferrari та 800 кінських сил

Mercedes-AMG готує до виходу новий суперкар з революційним дизайном, який нагадує італійські спортивні автомобілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Carscoops.

Деталі

Автомобіль отримав круглі LED-фари, схожі на ті, що встановлюють на Ferrari, а також інноваційні піксельні світлодіодні технології. Задня частина оснащена сучасними світловими панелями з динамічними ефектами.

Цей дизайн відкриває нову еру для AMG, поєднуючи наші традиції з майбутніми технологіями

– заявили в прес-службі Mercedes-AMG. 

Джерела повідомляють, що новинка отримає гібридну силову установку потужністю понад 800 к.с. Очікується, що автомобіль дебютує наприкінці 2025 року.

Довідка

Mercedes-AMG – підрозділ Mercedes-Benz, що спеціалізується на високопродуктивних автомобілях. Останнім часом компанія активно розвиває електричні та гібридні технології.

Нагадаємо

У 2024 році AMG представила модель ONE з технологіями Formula 1. Новий суперкар має стати наступником легендарного SLS AMG.

Mercedes-Benz може припинити продаж деяких моделей в США через мита Трампа - Bloomberg01.04.25, 21:28 • 13627 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ТехнологіїАвто
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9