BYD впервые опередил Tesla в Европе: китайский производитель лидирует в продажах электромобилей
Киев • УНН
В апреле BYD впервые обогнал Tesla по продажам электромобилей в Европе, продав 7231 авто. Продажи Tesla упали на 49%, хотя рынок электромобилей вырос на 28%.
Китайский производитель BYD впервые обогнал Tesla по продажам электрических автомобилей на европейском континенте. Тем временем компания Илона Маска отстает все больше - показатели продаж Tesla в апреле упали.
Передает УНН со ссылкой на Børsen и Financial Times.
Детали
В апреле 2025 года произошел исторический прорыв. Впервые в истории китайский производитель электромобилей BYD продал больше электромобилей в Европе, чем Tesla. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Jato Dynamics.
В прошлом месяце на континенте было зарегистрировано 7231 электромобиль BYD, что на 169% больше, чем за аналогичный период 2024 года. По данным, которые опубликовала британская газета Financial Times, за аналогичный период Tesla зарегистрировал 7 165 электромобилей.
При этом, по данным Jato Dynamics, продажи Tesla в Европе упали на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Следует отметить, что Tesla годами лидирует в сегменте электрокаров в Европе, тогда как BYD только в конце 2022 года начала работать за пределами Норвегии и Нидерландов.
Дополнение
В общем, доля проданных электромобилей в апреле выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Самыми успешными продавцами были известные европейские производители.
Например:
- Volkswagen продал 23 51 электромомбилей;
- BMW – 14 867;
- Skoda – 13 598.
Напомним
УНН передавал, что китайский производитель электромобилей BYD рассматривает Германию для строительства третьего завода в Европе.
Китайский автовоз BYD Shenzhen, крупнейший в мире, отплыл в Бразилию с более чем 7000 новых электромобилей.
Китайский конгломерат в области автопроизводства, с базой в Шэньчжэне, благодаря предложению большого ассортимента моделей, достиг огромных объемов продаж в 2024 году - 4,2 миллиона автомобилей по всему миру.