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BYD впервые опередил Tesla в Европе: китайский производитель лидирует в продажах электромобилей

Киев • УНН

 • 442 просмотра

В апреле BYD впервые обогнал Tesla по продажам электромобилей в Европе, продав 7231 авто. Продажи Tesla упали на 49%, хотя рынок электромобилей вырос на 28%.

BYD впервые опередил Tesla в Европе: китайский производитель лидирует в продажах электромобилей

Китайский производитель BYD впервые обогнал Tesla по продажам электрических автомобилей на европейском континенте. Тем временем компания Илона Маска отстает все больше - показатели продаж Tesla в апреле упали.

Передает УНН со ссылкой на Børsen и Financial Times.

Детали

В апреле 2025 года произошел исторический прорыв. Впервые в истории китайский производитель электромобилей BYD продал больше электромобилей в Европе, чем Tesla. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Jato Dynamics.

В прошлом месяце на континенте было зарегистрировано 7231 электромобиль BYD, что на 169% больше, чем за аналогичный период 2024 года. По данным, которые опубликовала британская газета Financial Times, за аналогичный период Tesla зарегистрировал 7 165 электромобилей.

При этом, по данным Jato Dynamics, продажи Tesla в Европе упали на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Следует отметить, что Tesla годами лидирует в сегменте электрокаров в Европе, тогда как BYD только в конце 2022 года начала работать за пределами Норвегии и Нидерландов.

Дополнение

В общем, доля проданных электромобилей в апреле выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми успешными продавцами были известные европейские производители.

Например:

  • Volkswagen продал 23 51 электромомбилей;
    • BMW – 14 867;
      • Skoda – 13 598.

        Напомним

        УНН передавал, что китайский производитель электромобилей BYD рассматривает Германию для строительства третьего завода в Европе.

        Китайский автовоз BYD Shenzhen, крупнейший в мире, отплыл в Бразилию с более чем 7000 новых электромобилей.

        Китайский конгломерат в области автопроизводства, с базой в Шэньчжэне, благодаря предложению большого ассортимента моделей, достиг огромных объемов продаж в 2024 году - 4,2 миллиона автомобилей по всему миру.

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        Авто
        Volkswagen
        Financial Times
        Бразилия
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