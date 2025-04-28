Найбільший у світі автовоз, розроблений китайською компанією BYD, вирушив у свій перший рейс
Київ • УНН
Китайський автовоз BYD Shenzhen, найбільший у світі, відплив до Бразилії з понад 7000 нових електромобілів. Судно обладнане передовими екологічно чистими технологіями.
Судно компанії BYD під назвою Shenzhen офіційно вирушило у свій перший рейс до Бразилії, перевозячи понад 7000 нових транспортних засобів.
Передає УНН із посиланням на Xinhua News Agency.
Деталі
Китайський автовоз BYD Shenzhen, найбільший у своєму роді у світі, вирушив у своє перше плавання з понад 7000 транспортними засобами BYD на нових джерелах енергії (NEV) у неділю ввечері.
BYD Shenzhen має 219 метрів завдовжки та 37,7 метрів завширшки та був доставлений 22 квітня в місто Ічжен провінції Цзянсу. За даними Xinhua, автовоз оснащений передовими екологічно чистими технологіями. Серед них:
- високоефективні головні двигуни;
- енергозберігаючі пристрої та конденсатор випарних газів;
- покриттями проти обростання та зменшення опору.
Ван Цзюньбао, генеральний менеджер відділу публічного бізнесу компанії BYD заявив, що Shenzhen має ефективну систему заряджання та передові технології захисту, це забезпечить стабільну логістичну підтримку з низьким рівнем викидів вуглецю.
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Довідка
BYD також експлуатує судна Ro-Ro Explorer No.1, Changzhou та Hefei. Ще один корабель під назвою "Changsha" був спущений на воду в березні, але його планують передати у травні 2025 року. Корабель "Xi'an" також був завершений у квітні поточного року. Офіційна дата введення в експлуатацію буде оголошена згодом.
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