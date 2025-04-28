Самый большой в мире автовоз, разработанный китайской компанией BYD, отправился в свой первый рейс
Киев • УНН
Китайский автовоз BYD Shenzhen, крупнейший в мире, отплыл в Бразилию с более чем 7000 новых электромобилей. Судно оборудовано передовыми экологически чистыми технологиями.
Судно компании BYD под названием Shenzhen официально отправилось в свой первый рейс в Бразилию, перевозя более 7000 новых транспортных средств.
Передает УНН со ссылкой на Xinhua News Agency.
Детали
Китайский автовоз BYD Shenzhen, крупнейший в своем роде в мире, отправился в свое первое плавание с более чем 7000 транспортными средствами BYD на новых источниках энергии (NEV) в воскресенье вечером.
BYD Shenzhen имеет 219 метров в длину и 37,7 метров в ширину и был доставлен 22 апреля в город Ичжэн провинции Цзянсу. По данным Xinhua, автовоз оснащен передовыми экологически чистыми технологиями. Среди них:
- высокоэффективные главные двигатели;
- энергосберегающие устройства и конденсатор испарительных газов;
- покрытиями против обрастания и уменьшения сопротивления.
Ван Цзюньбао, генеральный менеджер отдела публичного бизнеса компании BYD заявил, что Shenzhen имеет эффективную систему зарядки и передовые технологии защиты, это обеспечит стабильную логистическую поддержку с низким уровнем выбросов углерода.
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Справка
BYD также эксплуатирует суда Ro-Ro Explorer No.1, Changzhou и Hefei. Еще один корабль под названием "Changsha" был спущен на воду в марте, но его планируют передать в мае 2025 года. Корабль "Xi'an" также был завершен в апреле текущего года. Официальная дата ввода в эксплуатацию будет объявлена впоследствии.
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