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Самый большой в мире автовоз, разработанный китайской компанией BYD, отправился в свой первый рейс

Киев • УНН

 • 2056 просмотра

Китайский автовоз BYD Shenzhen, крупнейший в мире, отплыл в Бразилию с более чем 7000 новых электромобилей. Судно оборудовано передовыми экологически чистыми технологиями.

Самый большой в мире автовоз, разработанный китайской компанией BYD, отправился в свой первый рейс

Судно компании BYD под названием Shenzhen официально отправилось в свой первый рейс в Бразилию, перевозя более 7000 новых транспортных средств.

Передает УНН со ссылкой на Xinhua News Agency.

Детали

Китайский автовоз BYD Shenzhen, крупнейший в своем роде в мире, отправился в свое первое плавание с более чем 7000 транспортными средствами BYD на новых источниках энергии (NEV) в воскресенье вечером.

BYD Shenzhen имеет 219 метров в длину и 37,7 метров в ширину и был доставлен 22 апреля в город Ичжэн провинции Цзянсу. По данным Xinhua, автовоз оснащен передовыми экологически чистыми технологиями. Среди них: 

  • высокоэффективные главные двигатели;
    • энергосберегающие устройства и конденсатор испарительных газов;
      • покрытиями против обрастания и уменьшения сопротивления.

        Ван Цзюньбао, генеральный менеджер отдела публичного бизнеса компании BYD заявил, что Shenzhen имеет эффективную систему зарядки и передовые технологии защиты, это обеспечит стабильную логистическую поддержку с низким уровнем выбросов углерода.

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        Справка

        BYD также эксплуатирует суда Ro-Ro Explorer No.1, Changzhou и Hefei. Еще один корабль под названием "Changsha" был спущен на воду в марте, но его планируют передать в мае 2025 года. Корабль "Xi'an" также был завершен в апреле текущего года. Официальная дата ввода в эксплуатацию будет объявлена впоследствии.

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        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

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