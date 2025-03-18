BYD анонсировал платформу сверхбыстрой зарядки электромобилей до 470 км за считанные минуты
Киев • УНН
Китайский автопроизводитель BYD представил Super Charging Platform для электрокаров с пиковой мощностью 1000 кВт. За 5 минут можно зарядить аккумулятор на 470 километров.
Устройство рассчитано на то, чтобы всего за несколько минут обеспечить поставку энергии на расстояние в сотни километров.
Передает УНН со ссылкой на Associated Press и Carwow.
Обычно считают, что технология зарядки электромобиля несопоставима с заправкой бензинового автомобиля. Китайский производитель автомобилей BYD планирует решить эту проблему с помощью новой системы быстрой зарядки.
Утверждается, что новая платформа Super Charging Platform для электромобилей предлагает пиковую мощность до 1000 киловатт и может зарядить батарею электромобиля в течение пяти минут на расстояние до 470 километров.
Это в 3 раза быстрее, чем у конкурентов, таких как Tesla, пишут в обзоре Carwow.
По словам основателя компании Ван Чуаньфу, благодаря новой системе зарядки так называемая "тревога дальности" должна уйти в прошлое.
Наша цель состоит в том, чтобы время зарядки электромобилей было таким же коротким, как и у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Это первый случай, когда нам удалось достичь мегаваттной зарядки
Таким образом, компания BYD, вероятно, добилась больших успехов в вопросе сверхбыстрой зарядки.
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Такие компании, как Tesla, Volkswagen и Nissan, также работают над решениями для быстрой зарядки, но якобы отстают.
Тем временем BYD укрепляет позиции на китайском рынке
В январе продажи Tesla в Китае упали более чем на 19% по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным Китайской ассоциации производителей автомобилей, в 2024 году BYD доминирует на китайском рынке с 32% общего объема продаж автомобилей на новых двигателях.
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