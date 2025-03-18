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BYD анонсировал платформу сверхбыстрой зарядки электромобилей до 470 км за считанные минуты

Киев • УНН

 • 10483 просмотра

Китайский автопроизводитель BYD представил Super Charging Platform для электрокаров с пиковой мощностью 1000 кВт. За 5 минут можно зарядить аккумулятор на 470 километров.

BYD анонсировал платформу сверхбыстрой зарядки электромобилей до 470 км за считанные минуты

Устройство рассчитано на то, чтобы всего за несколько минут обеспечить поставку энергии на расстояние в сотни километров.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press и Carwow.

Обычно считают, что технология зарядки электромобиля несопоставима с заправкой бензинового автомобиля. Китайский производитель автомобилей BYD планирует решить эту проблему с помощью новой системы быстрой зарядки.

Утверждается, что новая платформа Super Charging Platform для электромобилей предлагает пиковую мощность до 1000 киловатт и может зарядить батарею электромобиля в течение пяти минут на расстояние до 470 километров.

Это в 3 раза быстрее, чем у конкурентов, таких как Tesla, пишут в обзоре Carwow.

По словам основателя компании Ван Чуаньфу, благодаря новой системе зарядки так называемая "тревога дальности" должна уйти в прошлое.

Наша цель состоит в том, чтобы время зарядки электромобилей было таким же коротким, как и у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Это первый случай, когда нам удалось достичь мегаваттной зарядки

- сказал Ван Чуаньфу

Таким образом, компания BYD, вероятно, добилась больших успехов в вопросе сверхбыстрой зарядки.

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Такие компании, как Tesla, Volkswagen и Nissan, также работают над решениями для быстрой зарядки, но якобы отстают.

Тем временем BYD укрепляет позиции на китайском рынке

В январе продажи Tesla в Китае упали более чем на 19% по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным Китайской ассоциации производителей автомобилей, в 2024 году BYD доминирует на китайском рынке с 32% общего объема продаж автомобилей на новых двигателях.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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