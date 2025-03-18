BYD анонсировал платформу сверхбыстрой зарядки электромобилей до 470 км за считанные минуты

Устройство рассчитано на то, чтобы всего за несколько минут обеспечить поставку энергии на расстояние в сотни километров.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press и Carwow.

Обычно считают, что технология зарядки электромобиля несопоставима с заправкой бензинового автомобиля. Китайский производитель автомобилей BYD планирует решить эту проблему с помощью новой системы быстрой зарядки.

Утверждается, что новая платформа Super Charging Platform для электромобилей предлагает пиковую мощность до 1000 киловатт и может зарядить батарею электромобиля в течение пяти минут на расстояние до 470 километров.

Это в 3 раза быстрее, чем у конкурентов, таких как Tesla, пишут в обзоре Carwow.

По словам основателя компании Ван Чуаньфу, благодаря новой системе зарядки так называемая "тревога дальности" должна уйти в прошлое.

Наша цель состоит в том, чтобы время зарядки электромобилей было таким же коротким, как и у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Это первый случай, когда нам удалось достичь мегаваттной зарядки