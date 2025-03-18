BYD анонсував платформу надшвидкої зарядки електромобілів до 470 км за лічені хвилини

Пристрій розрахований на те, щоб усього за кілька хвилин забезпечити постачання енергії на відстань у сотні кілометрів.

Передає УНН із посиланням на Associated Press та Carwow.

Зазвичай вважають, що технологія зарядки електромобіля непорівнянна із заправкою бензинового автомобіля. Китайський виробник автомобілів BYD планує вирішити цю проблему за допомогою нової системи швидкої зарядки.

Стверджується, що нова платформа Super Charging Platform для електромобілів пропонує пікову потужність до 1000 кіловат і може зарядити батарею електромобіля протягом п'яти хвилин на відстань до 470 кілометрів.

Це у 3 рази швидше, ніж у конкурентів, таких як Tesla, пишуть в огляді Carwow.

За словами засновника компанії Ван Чуаньфу, завдяки новій системі зарядки так звана "тривога дальності" має відійти в минуле.

Наша мета полягає в тому, щоб час зарядки електромобілів був таким же коротким, як і у автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. Це перший випадок, коли нам вдалося досягти мегаватної зарядки