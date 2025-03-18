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BYD анонсував платформу надшвидкої зарядки електромобілів до 470 км за лічені хвилини

Київ • УНН

 • 10487 перегляди

Китайський автовиробник BYD презентував Super Charging Platform для електрокарів з піковою потужністю 1000 кВт. За 5 хвилин можна зарядити акумулятор на 470 кілометрів.

BYD анонсував платформу надшвидкої зарядки електромобілів до 470 км за лічені хвилини

Пристрій розрахований на те, щоб усього за кілька хвилин забезпечити постачання енергії на відстань у сотні кілометрів.

Передає УНН із посиланням на Associated Press та Carwow.

Зазвичай вважають, що технологія зарядки електромобіля непорівнянна із заправкою бензинового автомобіля. Китайський виробник автомобілів BYD планує вирішити цю проблему за допомогою нової системи швидкої зарядки.

Стверджується, що нова платформа Super Charging Platform для електромобілів пропонує пікову потужність до 1000 кіловат і може зарядити батарею електромобіля протягом п'яти хвилин на відстань до 470 кілометрів.

Це у 3 рази швидше, ніж у конкурентів, таких як Tesla, пишуть в огляді Carwow.

За словами засновника компанії Ван Чуаньфу, завдяки новій системі зарядки так звана "тривога дальності" має відійти в минуле.

Наша мета полягає в тому, щоб час зарядки електромобілів був таким же коротким, як і у автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. Це перший випадок, коли нам вдалося досягти мегаватної зарядки

- сказав Ван Чуаньфу

Таким чином, компанія BYD імовірно домоглася великих успіхів у питанні надшвидкої зарядки.

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Такі компанії, як Tesla, Volkswagen і Nissan також працюють над рішеннями для швидкої зарядки, але нібито відстають.

Тим часом BYD зміцнює позиції на китайському ринку

У січні продажі Tesla в Китаї впали більш ніж на 19% порівняно з попереднім роком. Згідно з даними Китайської асоціації виробників автомобілів, у 2024 році BYD домінує на китайському ринку з 32% загального обсягу продажів автомобілів на нових двигунах.

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