Штаб-квартиру Tesla у Франції облили білою фарбою

У ніч на неділю, 16 березня, штаб-квартиру американського автовиробника Tesla у французькому місті Сен-Уен, неподалік Парижа, невідомі облили білою фарбою. Про це інформує УНН із посиланням на видання Le Figaro.

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Як пише видання, це не перший подібний інцидент.

У лютому мережа Climate Justice Action розпорошила коричневу фарбу на вікна і вивісила плакати на знак протесту - йдеться у дописі.

Зазначається, що у такий спосіб активісти протестували проти участі власника компанії Ілона Маска у міжнародному саміті з питань штучного інтелекту в Парижі.

Активісти тоді заявили, що "життя людей не повинні залежати від мільярдерів, які нав'язують свої фашистські та скептичні щодо клімату проєкти". Вони також виступили проти "посилення впливу магнатів, які руйнують умови існування суспільства".

За інформацією видання, Tesla стикається з дедалі більшими труднощами не лише у Франції, а й у всьому світі.

Політичні зобов'язання та заяви Ілона Маска, голови американського бренду та наближеного до Дональда Трампа, викликали численні реакції критики - пише Le Figaro.

З початку року акції компанії впали на третину, а у Франції значно зросла кількість оголошень про продаж уживаних автомобілів Tesla.

Нагадаємо

Продажі Tesla в Європі впали на 43,5%, а в Німеччині - на 70%. Експерти пов'язують падіння з політичною діяльністю Ілона Маска в адміністрації Трампа.

Акції Tesla падають щотижня, відколи Маск "переїхав" до Вашингтона