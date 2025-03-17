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Штаб-квартиру Tesla во Франции облили белой краской

Киев • УНН

 • 20436 просмотра

Неизвестные вандалы облили белой краской штаб-квартиру Tesla во Франции. Акции Tesla падают из-за политической деятельности Илона Маска и его связей с Трампом.

Штаб-квартиру Tesla во Франции облили белой краской

В ночь на воскресенье, 16 марта, штаб-квартиру американского автопроизводителя Tesla во французском городе Сен-Уэн, неподалеку от Парижа, неизвестные облили белой краской. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Le Figaro.

Детали

Как пишет издание, это не первый подобный инцидент.

В феврале сеть Climate Justice Action распылила коричневую краску на окна и вывесила плакаты в знак протеста

- говорится в заметке.

Отмечается, что таким образом активисты протестовали против участия владельца компании Илона Маска в международном саммите по вопросам искусственного интеллекта в Париже.

Активисты тогда заявили, что "жизни людей не должны зависеть от миллиардеров, которые навязывают свои фашистские и скептические в отношении климата проекты". Они также выступили против "усиления влияния магнатов, которые разрушают условия существования общества".

По информации издания, Tesla сталкивается со все большими трудностями не только во Франции, но и во всем мире.

Политические обязательства и заявления Илона Маска, главы американского бренда и приближенного к Дональду Трампу, вызвали многочисленные реакции критики

- пишет Le Figaro.

С начала года акции компании упали на треть, а во Франции значительно возросло количество объявлений о продаже подержанных автомобилей Tesla.

Напомним

Продажи Tesla в Европе упали на 43,5%, а в Германии - на 70%. Эксперты связывают падение с политической деятельностью Илона Маска в администрации Трампа.

Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон08.03.25, 08:14 • 63091 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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