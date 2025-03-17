Штаб-квартиру Tesla во Франции облили белой краской
Киев • УНН
Неизвестные вандалы облили белой краской штаб-квартиру Tesla во Франции. Акции Tesla падают из-за политической деятельности Илона Маска и его связей с Трампом.
В ночь на воскресенье, 16 марта, штаб-квартиру американского автопроизводителя Tesla во французском городе Сен-Уэн, неподалеку от Парижа, неизвестные облили белой краской. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Le Figaro.
Детали
Как пишет издание, это не первый подобный инцидент.
В феврале сеть Climate Justice Action распылила коричневую краску на окна и вывесила плакаты в знак протеста
Отмечается, что таким образом активисты протестовали против участия владельца компании Илона Маска в международном саммите по вопросам искусственного интеллекта в Париже.
Активисты тогда заявили, что "жизни людей не должны зависеть от миллиардеров, которые навязывают свои фашистские и скептические в отношении климата проекты". Они также выступили против "усиления влияния магнатов, которые разрушают условия существования общества".
По информации издания, Tesla сталкивается со все большими трудностями не только во Франции, но и во всем мире.
Политические обязательства и заявления Илона Маска, главы американского бренда и приближенного к Дональду Трампу, вызвали многочисленные реакции критики
С начала года акции компании упали на треть, а во Франции значительно возросло количество объявлений о продаже подержанных автомобилей Tesla.
Напомним
Продажи Tesla в Европе упали на 43,5%, а в Германии - на 70%. Эксперты связывают падение с политической деятельностью Илона Маска в администрации Трампа.
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