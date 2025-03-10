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Tesla втрачає європейський ринок: що відбувається з компанією Маска

Київ • УНН

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Продажі Tesla в Європі впали на 43,5%, а в Німеччині - на 70%. Експерти пов'язують падіння з політичною діяльністю Ілона Маска в адміністрації Трампа.

Tesla втрачає європейський ринок: що відбувається з компанією Маска

Ілон Маск все ще очолює список найбагатших людей світу, оцінюючи свої статки в 336 мільярдів доларів. Водночас проблеми, з якими стикається його компанія Tesla, виявляються ще більш драматичними.

Передає УНН із посиланням на finance.yahoo.

У компанії Tesla, останніми тижнями, показники продажів різко впали на великій кількості ринків.  На початку цього тижня акції впали більш ніж на 4% до закриття ринку.  Тенденція до зниження підштовхнула ринкову капіталізацію компанії нижче позначки в 1 трильйон доларів США вперше з листопада.

На думку багатьох експертів, головна відповідальність за кризу лежить на публічній появі Ілона Маска. Політична участь в уряді Дональда Трампа сприймається надзвичайно критично незліченними потенційними клієнтами та в багатьох місцях спричиняє величезну втрату іміджу.

У Європі за перші два місяці продажі впали на 43,5 відсотка, а в Німеччині падіння навіть перевищило позначку в 70 відсотків.

Нагадаємо

Протягом семи тижнів поспіль, відколи мільярдер Ілон Маск переїхав до Вашингтона, щоб приєднатися до адміністрації президента США Дональда Трампа, акції його автовиробника Tesla падали, закрившись у п’ятницю на рівні 270,48 доларів

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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