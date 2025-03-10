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Tesla теряет европейский рынок: что происходит с компанией Маска

Киев • УНН

 • 16113 просмотра

Продажи Tesla в Европе упали на 43,5%, а в Германии - на 70%. Эксперты связывают падение с политической деятельностью Илона Маска в администрации Трампа.

Tesla теряет европейский рынок: что происходит с компанией Маска

Илон Маск по-прежнему возглавляет список самых богатых людей мира, оценивая свои состояния в 336 миллиардов долларов. В то же время проблемы, с которыми сталкивается его компания Tesla, оказываются еще более драматичными.

Передает УНН с ссылкой на finance.yahoo.

В компании Tesla за последние недели показатели продаж резко упали на большом количестве рынков.  В начале этой недели акции упали более чем на 4% к закрытию рынка.  Тенденция к снижению подтолкнула рыночную капитализацию компании ниже отметки в 1 триллион долларов США впервые с ноября.

По мнению многих экспертов, главная ответственность за кризис лежит на публичном появлении Илона Маска. Политическое участие в правительстве Дональда Трампа воспринимается чрезвычайно критично бесчисленными потенциальными клиентами и во многих местах вызывает огромную потерю имиджа.

В Европе за первые два месяца продажи упали на 43,5 процента, а в Германии падение даже превысило отметку в 70 процентов.

Напоминаем

На протяжении семи недель подряд, с тех пор как миллиардер Илон Маск переехал в Вашингтон, чтобы присоединиться к администрации президента США Дональда Трампа, акции его автопроизводителя Tesla падали, закрывшись в пятницу на уровне 270,48 долларов

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины09.03.25, 21:33 • 46276 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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