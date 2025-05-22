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BYD вперше випередив Tesla в Європі: китайський виробник лідирує у продажу електромобілів

Київ • УНН

 • 1000 перегляди

У квітні BYD вперше обігнав Tesla за продажами електромобілів в Європі, продавши 7231 авто. Продажі Tesla впали на 49%, хоча ринок електромобілів зріс на 28%.

BYD вперше випередив Tesla в Європі: китайський виробник лідирує у продажу електромобілів

Китайський виробник BYD вперше обігнав Tesla за продажами електричних автомобілів на європейському континенті. Тим часом компанія Ілона Маска відстає все більше - показники продажів Tesla у квітні впали.

Передає УНН із посиланням на Børsen та Financial Times.

Деталі

У квітні 2025 року стався історичний прорив. Вперше в історії китайський виробник електромобілів BYD продав більше електромобілів в Європі, ніж Tesla. Про це свідчать дані аналітичної компанії Jato Dynamics.

Минулого місяця на континенті було зареєстровано 7231 електромобіль BYD, що на 169% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

За даними, які опублікувала британська газета Financial Times, за аналогічний період Tesla зареєстрував 7 165 електромобілів. При цьому, за даними Jato Dynamics, продажі Tesla в Європі впали на 49%, порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Слід зазначити, що Tesla роками лідирує в сегменті електрокарів у Європі, тоді як BYD лише наприкінці 2022 року почала працювати за межами Норвегії та Нідерландів.

Доповнення

Загалом, частка проданих електромобілів у квітні зросла на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найуспішнішими продавцями були відомі європейські виробники.

Наприклад:

  • Volkswagen продав 23 51 електромомбілів;
    • BMW – 14 867;
      • Skoda – 13 598.

        Нагадаємо

        УНН передавав, що китайський виробник електромобілів BYD розглядає Німеччину для будівництва третього заводу в Європі.

        Китайський автовоз BYD Shenzhen, найбільший у світі, відплив до Бразилії з понад 7000 нових електромобілів.

        Китайський конгломерат у галузі автовиробництва, з базою у Шеньчжені, завдяки пропозиції великого асортименту моделей, досяг величезних обсягів продажів у 2024 році - 4,2 мільйона автомобілів по всьому світу.

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

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