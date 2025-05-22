BYD вперше випередив Tesla в Європі: китайський виробник лідирує у продажу електромобілів
Київ • УНН
У квітні BYD вперше обігнав Tesla за продажами електромобілів в Європі, продавши 7231 авто. Продажі Tesla впали на 49%, хоча ринок електромобілів зріс на 28%.
Китайський виробник BYD вперше обігнав Tesla за продажами електричних автомобілів на європейському континенті. Тим часом компанія Ілона Маска відстає все більше - показники продажів Tesla у квітні впали.
Передає УНН із посиланням на Børsen та Financial Times.
Деталі
У квітні 2025 року стався історичний прорив. Вперше в історії китайський виробник електромобілів BYD продав більше електромобілів в Європі, ніж Tesla. Про це свідчать дані аналітичної компанії Jato Dynamics.
Минулого місяця на континенті було зареєстровано 7231 електромобіль BYD, що на 169% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
За даними, які опублікувала британська газета Financial Times, за аналогічний період Tesla зареєстрував 7 165 електромобілів. При цьому, за даними Jato Dynamics, продажі Tesla в Європі впали на 49%, порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Слід зазначити, що Tesla роками лідирує в сегменті електрокарів у Європі, тоді як BYD лише наприкінці 2022 року почала працювати за межами Норвегії та Нідерландів.
Доповнення
Загалом, частка проданих електромобілів у квітні зросла на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Найуспішнішими продавцями були відомі європейські виробники.
Наприклад:
- Volkswagen продав 23 51 електромомбілів;
- BMW – 14 867;
- Skoda – 13 598.
Нагадаємо
УНН передавав, що китайський виробник електромобілів BYD розглядає Німеччину для будівництва третього заводу в Європі.
Китайський автовоз BYD Shenzhen, найбільший у світі, відплив до Бразилії з понад 7000 нових електромобілів.
Китайський конгломерат у галузі автовиробництва, з базою у Шеньчжені, завдяки пропозиції великого асортименту моделей, досяг величезних обсягів продажів у 2024 році - 4,2 мільйона автомобілів по всьому світу.