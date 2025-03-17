Китайський бренд автомобілів BYD розглядає можливість будівництва заводу в Німеччині

Китайський виробник електромобілів BYD розглядає можливість будівництва третього заводу в Європі. На додачу до Угорщини та Туреччини, компанія хоче побудувати завод у Німеччині. Про це пише Reuters з посиланням на джерело, передає УНН.

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Як пише видання, виробник електромобілів BYD розглядає Німеччину для будівництва третього заводу в Європі. Китайські автовиробники прагнуть створити виробничі та складальні підприємства в Європі, оскільки вони прагнуть продавати більше дешевих автомобілів у регіоні, щоб кинути виклик європейським конкурентам, оскільки попит уповільнюється в Китаї, найбільшому автомобільному ринку в світі.

Також виробник хоче уникнути імпортних мит, які ЄС наклав на електромобілі китайського виробництва минулого року.

Джерело повідомило, що Німеччина є найкращим вибором для BYD, хоча це питання викликає сумніви через високі витрати на робочу силу та енергію в країні, низьку продуктивність і низьку гнучкість. Остаточне рішення ще не прийнято - пише видання.

Однак джерело зазначає, що Китай рекомендував вітчизняним компаніям не інвестувати в країни, які вводять додаткові тарифи.

Нагадаємо

За даними Fоcus2mоvе у 2025 році кросовер Toyota RAV4 очолив світовий рейтинг найбільш продаваних автомобільних моделей, випередивши попереднього лідера - Toyota Corolla. Водночас Ford F-Series суттєво покращив свої позиції, піднявшись на чотири сходинки та посівши третє місце.