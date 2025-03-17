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Китайский бренд автомобилей BYD рассматривает возможность строительства завода в Германии

Киев • УНН

 • 72797 просмотра

Китайский производитель электромобилей BYD рассматривает Германию для строительства третьего завода в Европе. Это позволит избежать импортных пошлин ЕС на электрокары китайского производства.

Китайский бренд автомобилей BYD рассматривает возможность строительства завода в Германии

Китайский производитель электромобилей BYD рассматривает возможность строительства третьего завода в Европе. В дополнение к Венгрии и Турции, компания хочет построить завод в Германии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, производитель электромобилей BYD рассматривает Германию для строительства третьего завода в Европе. Китайские автопроизводители стремятся создать производственные и сборочные предприятия в Европе, поскольку они стремятся продавать больше дешевых автомобилей в регионе, чтобы бросить вызов европейским конкурентам, поскольку спрос замедляется в Китае, крупнейшем автомобильном рынке в мире.

Также производитель хочет избежать импортных пошлин, которые ЕС наложил на электромобили китайского производства в прошлом году.

Источник сообщил, что Германия является лучшим выбором для BYD, хотя этот вопрос вызывает сомнения из-за высоких затрат на рабочую силу и энергию в стране, низкой производительности и низкой гибкости. Окончательное решение еще не принято 

- пишет издание.

Однако источник отмечает, что Китай рекомендовал отечественным компаниям не инвестировать в страны, которые вводят дополнительные тарифы.

Напомним

По данным Fоcus2mоvе в 2025 году кроссовер Toyota RAV4 возглавил мировой рейтинг самых продаваемых автомобильных моделей, опередив предыдущего лидера - Toyota Corolla. В то же время Ford F-Series существенно улучшил свои позиции, поднявшись на четыре ступени и заняв третье место.

Павел Башинский

Павел Башинский

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