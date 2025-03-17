Китайский бренд автомобилей BYD рассматривает возможность строительства завода в Германии

Китайский производитель электромобилей BYD рассматривает возможность строительства третьего завода в Европе. В дополнение к Венгрии и Турции, компания хочет построить завод в Германии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, производитель электромобилей BYD рассматривает Германию для строительства третьего завода в Европе. Китайские автопроизводители стремятся создать производственные и сборочные предприятия в Европе, поскольку они стремятся продавать больше дешевых автомобилей в регионе, чтобы бросить вызов европейским конкурентам, поскольку спрос замедляется в Китае, крупнейшем автомобильном рынке в мире.

Также производитель хочет избежать импортных пошлин, которые ЕС наложил на электромобили китайского производства в прошлом году.

Источник сообщил, что Германия является лучшим выбором для BYD, хотя этот вопрос вызывает сомнения из-за высоких затрат на рабочую силу и энергию в стране, низкой производительности и низкой гибкости. Окончательное решение еще не принято