Китайский бренд автомобилей BYD рассматривает возможность строительства завода в Германии
Киев • УНН
Китайский производитель электромобилей BYD рассматривает Германию для строительства третьего завода в Европе. Это позволит избежать импортных пошлин ЕС на электрокары китайского производства.
Китайский производитель электромобилей BYD рассматривает возможность строительства третьего завода в Европе. В дополнение к Венгрии и Турции, компания хочет построить завод в Германии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, производитель электромобилей BYD рассматривает Германию для строительства третьего завода в Европе. Китайские автопроизводители стремятся создать производственные и сборочные предприятия в Европе, поскольку они стремятся продавать больше дешевых автомобилей в регионе, чтобы бросить вызов европейским конкурентам, поскольку спрос замедляется в Китае, крупнейшем автомобильном рынке в мире.
Также производитель хочет избежать импортных пошлин, которые ЕС наложил на электромобили китайского производства в прошлом году.
Источник сообщил, что Германия является лучшим выбором для BYD, хотя этот вопрос вызывает сомнения из-за высоких затрат на рабочую силу и энергию в стране, низкой производительности и низкой гибкости. Окончательное решение еще не принято
Однако источник отмечает, что Китай рекомендовал отечественным компаниям не инвестировать в страны, которые вводят дополнительные тарифы.
Напомним
По данным Fоcus2mоvе в 2025 году кроссовер Toyota RAV4 возглавил мировой рейтинг самых продаваемых автомобильных моделей, опередив предыдущего лидера - Toyota Corolla. В то же время Ford F-Series существенно улучшил свои позиции, поднявшись на четыре ступени и заняв третье место.