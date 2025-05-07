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Шахед-136

Tesla запускає дешевшу Model Y: що всередині

Київ • УНН

 • 4154 перегляди

Нова Model Y Long Range Rear-Wheel Drive коштує від 44 990 доларів. Вона має один двигун, розгін до 96,5 км/год за 5,4 секунди та запас ходу 574,5 км.

Tesla запускає дешевшу Model Y: що всередині
www.tesla.com

Модель Y від Tesla в США стала дешевшою, повідомляє Mashable, пише УНН.

Деталі

Компанія випустила нову версію свого нещодавно переробленого електричного кросовера Model Y. Названа Model Y Long Range Rear-Wheel Drive, вона коштує від 44 990 доларів США до вирахування федерального податкового кредиту та місцевих пільг.

Для порівняння, конфігурація Long Range All-Wheel Drive коштує від 48 990 доларів США.

Скріншот з веб-сайту Tesla, що показує Model Y.

За ці гроші, як повідомляється, покупець отримає "всього один двигун, що приводить в рух задню вісь, з трохи повільнішим прискоренням - розгін автомобіля від 0 до 60 миль (96,5 км) на годину займе у вас 5,4 секунди, порівняно з 4,6 секунди у повнопривідної версії". Але також пропонується значно більший запас ходу: 357 миль (574,5 км) проти 327 миль (526 км), згідно з даними Tesla, пише видання.

Додавання федерального податкового кредиту у США обсягом 7500 доларів, як вказано, збільшує ціну автомобіля у країні до 37 490 доларів.

Постачання, як повідомляється, почнеться через три-п'ять тижнів, тоді як повнопривідний варіант буде доступний.

Дешевша версія самого продаваного автомобіля Tesla повинна дати поштовх продажам, і Tesla потребує цього, враховуючи, що у неї щойно був досить жахливий квартал. Варто зазначити, що продаж Tesla різко впав у Європі, і це попри те, що задньопривідна модель Y вже кілька тижнів доступна на багатьох ринках, зауважує видання.

Європейці продовжують уникати Tesla - продажі у квітні різко впали02.05.25, 17:07 • 6172 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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