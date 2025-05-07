Tesla запускает более дешевую Model Y: что внутри
Киев • УНН
Новая Model Y Long Range Rear-Wheel Drive стоит от 44 990 долларов. Она имеет один двигатель, разгон до 96,5 км/ч за 5,4 секунды и запас хода 574,5 км.
Модель Y от Tesla в США стала дешевле, сообщает Mashable, пишет УНН.
Детали
Компания выпустила новую версию своего недавно переделанного электрического кроссовера Model Y. Названная Model Y Long Range Rear-Wheel Drive, она стоит от 44 990 долларов США до вычета федерального налогового кредита и местных льгот.
Для сравнения, конфигурация Long Range All-Wheel Drive стоит от 48 990 долларов США.
Скриншот с веб-сайта Tesla, показывающий Model Y.
За эти деньги, как сообщается, покупатель получит "всего один двигатель, приводящий в движение заднюю ось, с немного более медленным ускорением - разгон автомобиля от 0 до 60 миль (96,5 км) в час займет у вас 5,4 секунды, по сравнению с 4,6 секунды у полноприводной версии". Но также предлагается значительно больший запас хода: 357 миль (574,5 км) против 327 миль (526 км), согласно данным Tesla, пишет издание.
Добавление федерального налогового кредита в США в размере 7500 долларов, как указано, увеличивает цену автомобиля в стране до 37 490 долларов.
Поставки, как сообщается, начнутся через три-пять недель, тогда как полноприводный вариант будет доступен.
Более дешевая версия самого продаваемого автомобиля Tesla должна дать толчок продажам, и Tesla нуждается в этом, учитывая, что у нее только что был довольно ужасный квартал. Стоит отметить, что продажа Tesla резко упала в Европе, и это несмотря на то, что заднеприводная модель Y уже несколько недель доступна на многих рынках, замечает издание.
Европейцы продолжают избегать Tesla - продажи в апреле резко упали 02.05.25, 17:07 • 6170 просмотров